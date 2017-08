Trolig siste James Bond-rolle for Daniel Craig

Daniel Craig forteller i et nytt intervju at det trolig blir hans siste rolle som agent 007.

Tidligere denne sommeren bekreftet filmselskapet, Metro-Goldwyn-Mayerat, at Daniel Craig (49) returnerer som James Bond i den nye filmen, ifølge The New York Times.

Den britiske skuespilleren har vært hemmelighetsfull om James Bond-rollen, til tross for at filmselskapet har bekreftet det.

I et nytt intervju med «The Late Show With Stephen Colbert» kunne skuespilleren endelig bekrefte at han returnerer i rollen som agent 007.

– Vil du returnere som James Bond?, spør Stephen Colbert.

– Ja, svarte skuespilleren.

Craig tok over sin første James Bond-rolle da han spilte i filmen Casino Royale i 2006. Den nye filmen blir derfor skuespillerens femte James Bond-film.

Den siste Bond-filmen han spilte inn var «Spectre», som fikk terningkast 5 av VGs anmelder.

To dager etter den siste filminnspillingen av «Spectre», gjorde Craig et intervju der han fortalte at han heller ville «kutte over håndleddet» enn å gå tilbake til Bond-rollen.

– Jeg vil ikke lage unnskyldninger på det, men det var to dager etter den siste filminnspillinger og jeg ble spurt om jeg ville gjøre en film til, sier Craig.

Det ser derimot ut til at skuespilleren har bestemt seg for at den nye James Bond-filmen blir han siste.

– Jeg tror det. Jeg vil avslutte på topp, og kan ikke vente, sier han.

Skuespilleren har visst om rollen et par måneder. Ifølge The Guardian fikk Craig et tilbud om over en milliard kroner for James Bond-rollen en siste gang.

Filmen skal ha premiere november 2019, ifølge The New York Times.

