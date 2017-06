Tilbake i ny «X-Men»-film

Nå er det klart at «X-Men»-stjernene returnerer til en ny film som kommer i november neste år.

«X-Men»-franchisen lever i beste velgående, og fansen har nå hele tre filmer å glede seg til neste år.

I april er det ventet en film om muterte tenåringshelter kalt «New Mutants», «Deadpool»-oppfølgeren skal komme rundt juli, og i november returnerer James McAvoy og Michael Fassbender i «X-Men: Dark Phoenix», skriver Deadline.

Det blir flere velkjente «X-Men»-fjes tilbake på lerretet, blant annet Jennifer Lawrence og Sophie Turner, sistnevnte som nå er aktuell med syvende sesong av «Game of Thrones» som Sansa Stark.

Det er også snakk om at «Interstellar»-skuespiller Jessica Chastain skal spille skurken Lilandra – keiserinne av et imperium av romvesner, ifølge The Wrap.

Akkurat hva den nye «X-Men»-filmen skal handle om, er foreløpig ukjent.