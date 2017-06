Thomas «Finger'n» Gullestad gråt da han kom hjem fra «Den 12. mann»-innspilling

Rapperen og skuespilleren fikk en guffen følelse av egoisme etter at han var lenge borte fra familien på filminnspilling i Indre Troms.

I dag slippes traileren til filmen «Den 12. mann» regissert av Harald Zwart, med Thomas «Finger’n» Gullestad i rollen som Jan Baalsrud. Filmen er basert på historien fra boken «Jan Baalsrud og de som reddet ham».

Filmen startet innspillingen i april i fjor, men hoveddelen av filmen ble spilt inn i februar og mars i år.

– Det har vært et helt surrealistisk eventyr. Man hører om at folk går inn i en boble når de driver med sånne ting, og det har jeg i aller høyeste grad gjort her, sier Gullestad til VG.

Husker du? Magert helvete for Thomas «Finger'n» Gullestad

Han forteller at det å stikke til Indre Troms for å grave seg ned i snøen i to måneder var en uvanlig opplevelse for en bygutt. Selv om filmen har vært fysisk utfordrende, var det den mentale utfordringen som kanskje overrasket Gullestad mest.

– Jan Baalsrud var veldig ensom og bar på mye sorg på grunn av tapet av venner og crewet på båten. Det var mye sorg, ensomhet og frykt, og det å være i det hele tiden blir man rett og slett litt smårar av. Selv om det bare er en film så blir det på en måte ekte, forteller han.

Beskytter Åse: Jenny Skavlan og Thomas Gullestad vil ikke vise frem babyen

– Emosjonelt å komme hjem

Gullestad tror det var vanskelig for kona Jenny Skavlan, familien og venner å forholde seg til ham som vanlig da han spilte inn filmen. Han innså etter innspillingen at han nok hadde trukket seg litt unna alle, for å virkelig komme inn i hvor ensom Jan Baalsrud var.

– Da jeg kom hjem til Oslo igjen gikk det opp for meg: «Shit, nå har jeg vært veldig egoistisk». Det var en litt guffen følelse, særlig med tanke på at man har fått barn. Er det noe man vil da, så er det å være hjemme og tilstede.

Thomas Gullestad og Jenny Skavlan ble foreldre til Åse i april i fjor.

– Det ble emosjonelt å komme hjem til min egen datter som ante fred og ingen fare. Jeg gråt da, sier han.

Da Gullestad var hjemme noen ganger under innspillingen, brukte han all tid sammen med familien.

– Jeg følte at jeg fikk tatt igjen det tapte, forteller han.

Fødselsberedskap: – Enkelte ting i livet er mye viktigere enn selv en filminnspilling

Nå er han i pappapermisjon, og ser tilbake på de enorme kontrastene det var mellom Jan Baalsrud i 1943 og Thomas Gullestad i 2017.

– Det er enorme motsetninger mellom å være med på den innspillingen, fylt av frykt og ensomhet, og tryggheten her hjemme. Jeg følte det veldig på kroppen, så derfor tror jeg vi må ha fanget et eller annet i denne filmen, sier han.

Fikk fire-fem frostskader på en dag

Han har særlig reflektert rundt hvordan folk hjalp Baalsrud i 1943.

– Sånn situasjonen er i dag, med tanke på flyktningkrisen, har jeg tenkt mye på at vi bør bruke energi på å hjelpe hverandre. Vi er alle mennesker på samme klode, mener han.

Tøff diett: – Jeg gikk ned i vekt, mens hun gikk opp



Traileren viser Gullestad både under snø og i vann som holder tre grader. Han takler vanligvis kulde dårlig.

– Før scenen hvor jeg graver meg ut av snøen tenkte jeg at filmtriksene skulle inn, og at vi kunne spille den inn i et varmt studio med juksesnø. Jeg trodde jeg kunne spille kald. Det trengte jeg ikke. for det var så jævlig kaldt. Jeg gravde meg ut av et snøskred i 28 minusgrader uten hansker, og fikk fire-fem forfrysninger i løpet av den dagen, forteller han.

Regissøren for filmen, Harald Zwart, beskriver Gullestad som et naturtalent som skuespiller. For ham som regissør betyr det alt at hovedrolleinnehaveren trer inn i rollen med den sjelen og tankene han gjør, sier han.

– Han forsto veldig fort hva det gikk ut på og gjorde mye research på egenhånd, snakket med folk og forfatteren Tore Haug. Den tømmerkoia Baalsrud overnattet i da han var her står fortsatt oppe, den overnattet Thomas i den første natten han var her. Helt alene med en krigssovepose, og ble skikkelig kald, forteller Zwart.

– Vi har laget den beste versjonen



Denne filmen har Zwart ønsket å lage lenge, og kona Veslemøy Ruud Zwart kjøpte rettighetene til boken «Jan Baalsrud og de som reddet ham» av Tore Haug.

– Det har på mange måter vært godt å la den modnes så lenge. Nå føler jeg vi har laget den beste versjonen, sier Zwart.

De siste årene har han laget Hollywood-produksjoner som blant annet «Karate Kid». Nå er nordmannen tilbake i Norge for å spille inn film.

– Det er kjempegøy å være i Norge, og spesielt i Nord-Norge hvor det er så mye spennende natur og mange utfordringer, forteller han.

Zwart trekker frem entusiasmen i staben og hos lokalbefolkningen som spesielt denne gangen.

– Jeg følte alle de involverte hadde en personlig glød for historien vi er vokst opp med, sier han.