«Thelma»-skaperne boikotter Amanda

Den kritikerroste filmen kommer ikke til å delta under Amanda-prisutdelingen neste år.

Produsentene av filmen protesterer mot det de mener er en altfor stor vekt på «publikumsappell» for å vinne den gjeveste prisen, beste kinofilm.

VGs anmeldelse av «Thelma»: Triers triumf

De mener at det i ytterste konsekvens betyr at en norsk Gullpalme-vinner, eller Oscar-vinner for beste fremmedspråklige film som ikke har hatt stort nok publikum vil kunne bli diskvalifisert fra å vinne Amanda.

Ville lage en drøy film - Les intervju med regissør Joachim Trier

Mange produsenter, og også medlemmer av årets jury, blant andre Jakob Oftebro og Erlend Loe, har protestert mot at «publikumsappell» skal være et kriterium for å vinne prisen.

– Thelma har åpenbart publikumsappell, så vi gjør ikke dette for egen del, tvert i mot smerter det oss fordi vi føler Thelma vil kvalifisere til flere priser. Men vi kan ikke lenger finne oss i at Amandaprisen opererer på en helt annen måte enn alle andre nasjonale filmpriser i verden, sier produsent Thomas Robsahm.