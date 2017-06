NRK: Erik Poppe lager film om 22. juli

Opptakene skal starte allerede i september.

Erik Poppe skal ifølge NRK regissere filmen om terrorangrepet 22. juli. Kanalen melder at AUF reagerer på filmen. Mani Hussaini mener at en spillefilm om angrepet er for tidlig, seks år etter angrepet.

– En film tror jeg er den mest brutale måten en historie kan bli fortalt på. På den andre siden må dette komme på et eller annet tidspunkt så vi vil ikke protestere, sier AUF-leder Mani Hussaini til kanalen.

I studioet til Dagsrevyen mener Poppe at en spillefilm vil kunne lage et mer realistisk bilde av det som skjedde på øya enn en dokumentar.

– Kunsten, en spillefilm, har mulighet til å bevege seg tettere inn i dette materialet på en annen måte enn en dokumentar kan. Dette har blitt et prosjekt for å trekke fokuset inn på hvordan det var, sier Poppe til NRK.

Han sier filmen vil følge en gruppe ungdommer på øya. Disse vil være fiktive karakterer. Terroristen vil ikke få en fremtredende rolle, sier Poppe.

– Han vil ikke være mer fremtredende enn han var for de fleste ungdommene. Dette er en historie om ungdommene, sett utelukkende fra deres perspektiv.

I starten av juni ble det klart at NRK lager en dramaserie om angrepene 22. juli. Kanalen skrev da at serien ville ha budsjett på 70 millioner kroner. Serien vil bestå av seks episoder på en time, og de vil etter planen sendes i 2019.

Poppe har tidligere regissert blant annet «Kongens nei» og «De usynlige». Førstnevnte satt i går Amanda-rekord med hele 12 nominasjoner. Filmen brukte kun tre uker på å bli 2016s mest sette film.

Poppe fikk så hatten passet i sosiale medier da han tidligere i år kysset en NRK-reporter på direkten. Det var før Oscar-akademiet skulle kunngjøre sine nominerte.