Frognøya i Tyrifjorden er innspillingssted for Erik Poppes Utøya-film

Noen få kilometer fra Utøya, i samme innsjø, lager selskapet bak «Kongens nei» film om massakren 22. juli 2011.

Regissør Erik Poppe og hans team startet denne uken innspillingen av filmen, som umiddelbart skapte reaksjoner da det tidligere i sommer ble kjent at den skulle lages.

Filmselskapet Paradox har sendt ut et varsel til naboer i området, om at det vil foregå aktivitet knyttet til filminnspillingen på Frognøya frem til 8. september.

På Hole kommunes hjemmeside opplyses det at innspillingen finner sted i kommunen frem til 15. september.

– Filmselskapet ville finne et sted i Hole som har like naturkvaliteter, uten at det kunne relateres direkte til Utøya, forteller Hole kommunes ordfører Per Berger.

– De måtte gjøre det på en måte som ikke satte i sving igjen de såre følelsene knyttet til det som skjedde på Utøya, sier Berger, som synes at Paradox har gjort en god jobb med dette.

Paradox ønsker ikke å kommentere filminnspillingens lokalisering.

I en pressemelding gjør selskapet det klart at presse ikke vil få tilgang under innspillingen.

Der beskrives utgangspunktet for filmens handling slik:

«12 minutter før det første skuddet på Utøya, møter vi Kaja (18), hennes lillesøster, og deres venner på sommerleir. Alle engasjerte og opptatt av hva som har skjedd i Oslo. Så brytes tryggheten og idyllen da skudd høres og panikken sprer seg, og i løpet av de neste 72 minuttene følger vi Kaja på hennes flukt – minutt for minutt. Hun kommer bort fra lillesøsteren, og i letingen etter henne kommer hun over ungdommer med ulike strategier for å overleve. Noen klarer det, andre ikke.»

Lisbeth Røyneland, leder i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, er først og fremst glad for at filmen ikke spilles inn der grusomhetene fant sted.

– Det hadde vært forferdelig uheldig om det var på Utøya. Så lenge det ikke er der, har ikke vi noen synspunkter på hvilken location som brukes.