Erik Poppe lager film om 22. juli

Opptakene skal starte allerede i september. Da vil han også ha med seg noen av de overlevende fra Utøya bak kamera på settet.

Erik Poppe skal ifølge NRK regissere filmen om terrorangrepet 22. juli. Kanalen melder at AUF reagerer på filmen. Mani Hussaini mener at en spillefilm om angrepet er for tidlig, seks år etter angrepet.

– En film tror jeg er den mest brutale måten en historie kan bli fortalt på. På den andre siden må dette komme på et eller annet tidspunkt så vi vil ikke protestere, sier AUF-leder Mani Hussaini til VG.

– Kan ikke si at jeg gleder meg



– For mange er det fortsatt for tidlig at den verste dagen i deres liv blir gjenskapt som en film. Samtidig protesterer vi ikke mot dette; det kan jo hende at tiden aldri er inne for dem, sier AUF-leder Mani Hussaini om filmen.

Han forteller at AUF fikk vite om filmen for noen uker siden, og at dialogen med Poppe har vært god. Likevel er Hussaini usikker på hva han selv føler om å skulle se filmen,

– Det er en del av Norges historie som må bli fortalt. Men jeg kan ikke si at jeg gleder meg, sier han.

Han tror også det vil bli vanskelig å fortelle historien om akkurat hva som skjedde.

– Jeg tror det er veldig vanskelig å klare å gjenskape en situasjon som blir helt riktig for de som var der. Mange av mine venner var på Utøya, og de har alle ulike opplevelser av den samme situasjonen, sier Hussaini til VG.

I studioet til Dagsrevyen mener Poppe at en spillefilm vil kunne lage et mer realistisk bilde av det som skjedde på øya enn en dokumentar.

– Kunsten, en spillefilm, har mulighet til å bevege seg tettere inn i dette materialet på en annen måte enn en dokumentar kan. Dette har blitt et prosjekt for å trekke fokuset inn på hvordan det var, sier Poppe til NRK.

Erik Poppe forteller til VG at innspillingen av filmen vil foregå de to første ukene i september, men at det ikke vil foregå på Utøya.

– Det er av naturlige årsaker, men vi vil være på Østlandet på et sted som likner i omgivelsene, sier han.

Det vil heller ikke være kjente, etablerte skuespillere i noen av rollene.

– De fiktive karakterene vil spilles av ungdommer. Vi har drevet med rollebesetningen siden februar og er i sluttfasen av det nå, forteller han.

– Jeg kan ikke kommentere hvem som skal gestalte Breivik, men han vil ikke vises i særlig grad. De fleste som var på øya hadde mer enn nok med å gjemme seg og komme seg unna ham og jeg ønsker ikke å dvele ved Breivik, legger han til.

Tar med overlevende bak kamera

Poppe understreker at han vil fortelle ungdommenes historie, og han har gjort en rekke dybde intervjuer av flere overlevende fra Utøya i arbeidet med filmen. Flere av dem vil også være med på settet til filmen, men bak kameraet.

– De har gitt oss mange gode råd, og har stilt seg til rådighet for å hjelpe, sier han.

Han legger til at han ønsker å vise opplevelsen for mange på øya slik den kan ha vært, men legger ikke skjul på at det for mange også er en brutal eller vond historie.

– Vi prøver å gjøre dette innenfor verdige rammer, også har jeg stor respekt for at mange ikke vil ønske å se filmen og at mange syns det er for tidlig, forteller han.

– Jeg ser det mer som et spørsmål om hvor lenge man skal tillate Breivik å dominere oppmerksomheten. Det er vesentlig å flytte samtalen tilbake til dem dette egentlig handler om: De pårørende og de som ble ofre for angrepet, legger han til.

NRK lager dramaserie

I starten av juni ble det klart at NRK lager en dramaserie om angrepene 22. juli. Kanalen skrev da at serien ville ha budsjett på 70 millioner kroner. Serien vil bestå av seks episoder på en time, og de vil etter planen sendes i 2019.

Erik Poppe har tidligere regissert blant annet «Kongens nei» og «De usynlige». Førstnevnte satt i går Amanda-rekord med hele 12 nominasjoner. Filmen brukte kun tre uker på å bli 2016s mest sette film.

Poppe fikk så hatten passet i sosiale medier da han tidligere i år kysset en NRK-reporter på direkten. Det var før Oscar-akademiet skulle kunngjøre sine nominerte.