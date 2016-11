Toralv Maurstad (89) tilbake på scenen

Skuespillerlegenden har kommet seg så godt etter at han fikk hjerneslag tidligere i år at han stiller i en ny teaterproduksjon i februar.

Det var under Nationaltheatrets vårpresentasjon tirsdag at Toralv Maurstad overrasket de fremmøtte ved å hoppe opp på scenen, riktignok ved hjelp av en liten stokk – og fortelle at han blir å se på teaterscenen over nyttår.

Teatersjef Hanne Tømta og konferansiér Anne Grosvold introduserte Maurstad, like etter at Anders Baasmo Christiansen er presentert som den nye Don Juan. I den introduksjonen var det flere som foreslo nettopp Toralv Maurstad til rollen som storforføreren.

TILBAKE: Toralv Maurstad ble intervjuet av Anne Grosvold (t.v.) og teatersjef Hanne Tømta på Nationaltheatret. Foto: Ingvill Dybfest Dahl , VG

– Det var hyggelig å høre at jeg kunne ha spilt Don Juan i mine unge dager, fastslår skuespilleren.

På spørsmål fra Grosvold om han synes det er for sent nå, svarer han kontant:

– Nei!

Forestillingen Maurstad skal være med i er «Overføring» som settes opp i samarbeid med Det Norske Teatret, på Det Norske.

Stykket «Overføring» er skrevet av og skal regisseres av Tyra Tønnesen, og handler om pensjonerte psykoterapeuter.

– Da jeg leste stykket skjønte jeg ikke så mye av hvordan det kunne bli teater. For det er basert på analyser av forskjellige psykiatere, og nokså ulikt et vanlig teaterstykke, sier Maurstad.

Visste ikke hvem regissøren var



Han forteller at han nok hadde en litt nedlatende holdning da han møtte Tyra Tønnesen første gang, og ikke visste hva hun hadde gjort tidligere.

– Jeg spurte om hun hadde gjort noe. Og så hadde hun laget «Julemiddagen» som gikk på Amfiscenen som jeg likte veldig godt. Hun var så forstandig og så søt og klok, at jeg tenkte at uansett hva stykket er, så vil jeg være med!

Leseprøvene begynner 5. desember og premieren er 18. februar. Fra Nationaltheatret er Erik Hivju og Kari Remlov med, og Det Norske stiller med Grethe Ryen, Wenche Medbøe og Britt Langlie.

SPREK: Hanne Tømta (t.h.) tilbyr Toralv Maurstad en hjelpende hånd på vei ned fra scenen. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Mistet førlighet



Det var i begynnelsen av april Maurstad følte seg dårlig mens han satte garn med en venn på gården sin i Nordfjord. Han ble raskt lagt inn på sykehuset i Nordfjord og så sendt videre med ambulansefly til Oslo.

I et intervju med ukebladet Se og Hør i mai fortalte Maurstad og kona Beate Eriksen at da de oppdaget at han var live etter slaget, skjønte de begge at livet har fått en ny mening.

I intervjuet fortalte ekteparet om den tøffe tiden etterpå, og at Toralv først trodde han var blitt lam fordi han ikke hadde førlighet i venstre side.

– Førligheten går det an å trene opp igjen. Det er det Beate og jeg har holdt på med de siste ukene. Vi har trent, trent og trent, sa han da.

Nå ser det ut til at opptreningen har gitt gode resultater.