Skuespiller Tom Hiddleston tar bladet fra munnen når det gjelder forholdet til Taylor Swift og hvorfor han gikk med en singlet det sto «I <3 T.S.» på.

I et nytt intervju med GQ snakker Tom Hiddleston (36) om sin kjærlighet til lange gåturer, til Tom Hanks – og litt om å være kjæreste med Taylor Swift (27).

De to var sammen i tre måneder i 2016, i et forhold som raskt fikk kallenavnet Hiddleswift i den tabloide pressen.

I juni kom nyheten om at Swift og den britiske DJ-en Calvin Harris hadde gjort det slutt og bare to uker senere publiserte den britiske avisen The Sun kyssebilder av Taylor og Tom Hiddelston. I september kom beskjeden om at forholdet var over.

GOLDEN GLOBE: I januar vant Tom Hiddleston pris for rollen i «The Night Manager». Foto: Mario Anzuoni , Reuters

Ekte forhold

Ifølge GQ rakk paret å reise til England for å hilse på hans familie, og å reise sammen til Australia der han spilte inn «Thor: Ragnarok».

– Taylor er en fantastisk kvinne. Hun er generøs og snill og vakker, og vi hadde det kjempefint sammen, sier Hiddleston i intervjuet.

På spørsmål fra journalisten om forholdet var ekte, svarer han:

– Selvfølgelig var det ekte.

Journalisten spør om han ønsker å si noe om Australia-turen, om da han gikk med singlet det sto «I love T.S.» på under 4. juli-feiringen eller om ryktene om at Swift skal ha syntes han var for ivrig.

En singlet-spøk

– Sannheten er at det var fjerde juli og fridag. Vi hadde en lek og jeg skled og slo ryggen. Jeg ville beskytte skrubbsåret mot solen og spurte om noen hadde en T-skjorte, forteller Hiddleston

En av vennene hennes skal ha sagt «Jeg har denne» og dratt fram singleten det står «I <3 T.S.» på som alle vennene hennes har.

– Vi lo av det alle sammen. Det var en spøk, fortsetter briten.

Hiddleston sier også at han må holde seg mentalt sterk for ikke å bli påvirket av andre menneskers tolkning av hans liv:

– Et forhold eksisterer mellom to mennesker, og vi vil alltid vite hva det var. Historiene der ute er gjettet seg til fra bilder som ble tatt uten tillatelse og uten kontekst. Ingen har konteksten for den historien. Jeg prøver fremdeles å finne ut hvordan jeg kan ha og beskytte et privatliv, men uten å gjemme meg, og det vanskeligste er at det der var en spøk blant venner på nasjonaldagen.

– Vi må elske mer

Skuespilleren snakker også om hvor vanskelig det er å ha et forhold i rampelyset, omgitt av paparazzi:

– Jeg kjenner bare kvinnen jeg møtte. Hun er utrolig. Et forhold i rampelyset … Et forhold krever alltid innsats, og et forhold i rampelyset krever innsats. Og det er ikke bare rampelyset, det er alt rundt det, sier Hiddleston.

Etter bruddet dro han til Australia for å fullføre «Thor»-filmen, og bekymret seg samtidig for paparazziene som fulgte ham kontinuerlig og ville ha en historie om Swift-bruddet. Men han nekter å gjemme seg, han sier til journalisten at han ikke angrer noenting.

– Om verdiene dine er under angrep, om du blir ydmyket, er det dyriske instinktet å gjemme deg i en busk - å gjøre deg mindre. Og 2016s lærdom er at vi må elske mer, vi må risikere mer, vi må være modigere og mer frittalende, fastslår Hiddleston til GQ.

Skuespilleren har hatt vind i seilene de siste årene. Foruten rollen som Loke i «Avengers»- og «Thor»-filmene, vant han nylig en Golden Globe for hovedrollen i krimserien «The Night Manager» som TV 2 sendte som påskekrim i fjor.