Sylvester Stallone saksøker Warner Bros. for svindel og kontraktsbrudd

Skuespilleren Sylvester Stallone saksøker filmselskapet Warner Bros. Filmselskapene er notorisk grådige, tordner han.

Sylvester Stallone (70) saksøker filmselskapet Warner Bros. gjennom sitt firma Rogue Marble, skriver Hollywood Reporter. Han anklager filmselskapet for kontraktsbrudd, svindel og dårlig forretningskikk.

Bakgrunnen for søksmålet er at Stallone mener han ikke har fått den delen av profitten for filmen «Demolition Man» fra 1993 han har krav på. Han hevder han har krav på 15 prosent av profitten fra filmen, et beløp han anslår er på i overkant av en milliard norske kroner.

Selv hevder skuespilleren han bare har fått 241 millioner.

– Prøver å skjule profitt

Warner Bros. er selskapet som sto bak filmen «Creed» fra 2015, der Stallone hadde en rolle han vant Oscar for.

Det er ikke kjent hvor mye Stallone krever av filmselskapet til sammen. I tillegg til pengene fra filmens inntjening, krever han også oppreisning.

I søksmålet anklager Stallone Warner Bros. for dårlig forretningsskikk. Han mener filmselskapet driver regnskap «på en måte som prøver å skjule inntekt som man skylder andre parter».

Søksmålet slår videre fast at «filmselskapene er notorisk grådige», og hevder de driver med «åpenbar intendert uærlighet».

I januar 2015 hevdet Warner Bros. at filmen hadde gått med underskudd, men ifølge Stallone «gir ikke påstanden noen mening».

Håper det hjelper andre

I «Demolition Man» spiller også blant andre Wesley Snipes og Sandra Bullock.

Stallone håper søksmålet vil bedre kårene for andre Hollywood-skuespillere.

«Mr. Stallone har rett på full oversikt over regnskapsføringen, en forklaring på hvordan denne praksisen ble til, renter, skader og en slutt på denne praksisen for alle talenter som forventer å bli betalt av Warner Bros. for deres arbeid», heter det i søksmålet.