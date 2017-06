Michael Nyqvist holdt sykdommen hemmelig

Bare noen ganske få skal ha visst at filmstjernen var dødelig syk.

Derfor kom nyheten om den svenske stjernens bortgang svært overraskende på de aller fleste tirsdag kveld. Nyqvist var rammet av lungekreft og ble bare 56 år gammel.

Det er Susanne Cederberg, TV-produsent, journalist og programleder, som forteller til Aftonbladet at bare noen få av skuespillerens aller nærmeste visste at han hadde kreft.

– Michael var veldig opptatt av at ingen skulle få vite det. Han ville ikke gjøre intervjuer eller prate om sykdommen, fordi han visste at det da bare ville handle om det, sier TV-produsenten til avisen.

Cederberg ble kjent med Nyqvist for ti år siden, og hun har siden tilhørt hans nærmeste vennekrets. Allerede i 2009 uttrykte hun et ønske om å få lage en portrettdokumentar om ham. Da hadde han nettopp gjort suksess med «Millennium».



– Men hadde ikke tid, fordi han reiste over hele verden på det tidspunktet, forteller hun til avisen.

Først tidlig i fjor skal Nyqvist ha sagt at han mente de burde gå i gang med prosjektet. Som sagt så gjort. Cederberg fulgte ham både privat og på jobb, men det tok også tid før hun ble innviet i sykdommen. Først mot slutten av innspillingen fikk hun vite at han hadde kreft.

– Det var for ett år siden omtrent. Da forklarte jeg ham at vi burde ta med det i filmen – at det ville være rart ikke å gjøre det, i tilfelle det likevel skulle bli kjent at han var syk.

Men det ble altså ikke tema i dokumentaren, som ble vist i fjor høst. Nyqvist nektet.

På det tidspunktet, forklarer Cederberg, var det også uvisst hvordan sykehistoren ville ende. Ifølge Cederberg var Nyqvist ved godt mot hele veien, og han alltid beholdt humoren.

– Vi trodde ikke sykdommen var så farlig i starten, sier hun.

Når det likevel viste seg å gå den gale veien, og at han ikke ville overleve, gikk det raskt mot slutten.

– Jeg besøkte han hjemme for en uke siden og hadde SMS-kontakt over helgen. Vi har snakket sammen flere ganger hver uke. Han var fantastisk, sier Cederberg.

Aftonbladet skriver at programskaperen er tydelig preget. Stemmen skjelver når hun snakker om sin gode venns bortgang, men hun ønsker å hedre ham.



– Jeg savner ham enormt allerede, både som venn og som en veldig stor skuespiller. Jeg tror ikke folk forstår hvor stor han egentlig var, også i utlandet, sier hun om stjernen som siden karrierestaretn i 1982 har spilt i nærmere 90 filmer og TV-serier – deriblant «Mission Impossible», «Naboer», «Så som i himmelen» og «Kautokeino-opprøret».

For tiden holdt Nyqvist på med innspillingen av filmen «Kursk». Om han rakk å spille inn alle sine scener før han døde, er ikke kjent.

Cederberg har tatt vare på SMS-en hun fikk av Nyqvist etter at dokumentaren hans hadde gått på lufta i fjor: «Jeg er så stolt over filmen din».

Nyqvist sovnet inn med familien rundt seg tirsdag. Han etterlater seg kone og to barn.

Da dokumentaren skulle sendes i oktober i fjor, ble Nyqvist intervjuet av nettstedet Mitti. Der fortalte han at hele prosessen med filmen var som å ringe til telefonsvareren sin.

– Det var som å høre sin egen stemme på en skremmende måte. Jeg fikk en følelse av at «er det over nå, skal jeg dø?».

Samtidig forklarte han hvilken stor ære det var å få fortelle om sin livsreise.

– Ikke fordi den er spesiell og merkverdig, men jeg syns det er spennende å se hvordan vi tar vare på våre liv.