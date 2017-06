Gerard Butler knust over Michael Nyqvists død

Hollywood-stjernen spilte inn film med svenske Nyqvist i fjor og er i sorg over at de ikke får se resultatet sammen.

– Jeg har akkurat fått vite at Michael Nyqvist, som dere kjenner fra «Girl With The Dragon Tattoo», har gått bort, sier Gerard Butler (47) i en selfievideo på Twitter.

Der forklarer en sorgtynget skotte hvor tungt det er å gi følgerne sine en så trist beskjed.

– Han og jeg spilte inn en film sammen i fjor, «Hunter killer», som ennå ikke har hatt premiere. Det er viktig for meg å gi mine kondolanser. Av alle filmene jeg har vært med å spille i, så er han helt der oppe, som en av mine favoritter... Kanskje den aller største av dem, sier Butler og roser Nykvist for hans «enormt stort talent, lekenhet, ydmykhet, varme og glimt i øyet».

Butler sier han ofte tenker på alle de unge skuespillerne han jobber med, og grubler på hva slags skuespillere de vil ende opp som:

– Og så ser man en som ham som har en så stor verdighet og integritet, og som viser så mye glede – som gir inntrykk av at han fortsatt liker jobben sin. Det knuser hjertet mitt. Og det knuser hjertet mitt at vi aldri får muligheten til å sette oss ned sammen og se denne filmen vår sammen, sier Butler, kjent fra filmer som «The Phantom of the Opera», «300» og «PS I Love You».

Ifølge filmnettstedet IMDb er «Hunter Killer» en actionthriller, som går ut på en amerikansk ubåt skal redde den russiske presidenten fra et kidnappingsdrama. Planen er at den skal settes opp på kino i løpet av året.

Nyqvist, best kjent fra «Millennium»-filmene, døde av lungekreft tirsdag. Han etterlater seg kone og to barn.

