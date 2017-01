Carrie Fisher ute av «Star Wars»-universet

Disney bekrefter nå at de ikke kommer til å gjenskape nylig avdøde Carrie Fisher som prinsesse Leia i de kommende «Star Wars»-filmene. Dét kan være gode nyheter for den «norske» prinsesse Leia, Ingvild Deila.

Det er Walt Disney Studios underbruk, Lucasfilm, som melder dette på den offisielle hjemmesiden til «Star Wars»-universet.

«Vanligvis svarer vi ikke på fan- eller mediespekulasjoner, men det verserer et rykte vi ønsker å kommentere. Vi vil forsikre fansen om at Lucasfilm ikke har noen planer om digitalt å gjenskape Carrie Fishers rolle som Prinsesse eller General Leia Organa», heter det i uttalelsen.

Den legendariske skuespilleren døde i romjulen, 60 år gammel. Dagen etter døde også Fishers mor, den enda mer legendariske skuespilleren Debbie Reynolds. Hun ble 84 år gammel.

Ifølge flere medier, deriblant People.com, skal Carrie Fisher ha rukket å spille inn sine scener til den kommende «Star Wars»-filmen («Episode VIII, desember 2017), men at hun også var påtenkt en rolle i film nummer ni.

Det rakk Carrie Fisher aldri.

NORSK LEIA: Det er Ingvild Deilas kropp, ikke Carrie Fishers, som kan sees som prinsesse Leia i den siste «Star Wars»-filmen. Det er foreløpig uklart om Deila får være med videre. Foto: Steve Davey

Dermed er det en mulighet for at rollen som prinsesse Leia - hvis den fremdeles er der - blir norsk. Det er nemlig Ingvild Deilas kropp du ser som prinsesse Leia i den ferske «Rogue One: A Star Wars Story», men ansiktet er digitalisert til å ligne en ung Carrie Fisher i Star Wars-universet.

På den måten spiller Deila rollen både som Carrie Fisher og prinsesse Leia.

VG har vært i kontakt med Ingvild Deila, men hun beklager at Disney-konsernet nekter henne å svare på intervjuforespørsler uten selskapets samtykke.

I uttalelsen på Starwars.com skriver Lucasfilm at Carrie Fisher for alltid vil være i deres tanker.

«Carrie Fisher var, og er, og vil alltid være en del av Lucasfilm-familien. Hun var vår prinsesse, vår general og viktigere - vår venn. Vi smertes fremdeles fra tapet av henne. Vi hedrer kjærlig hennes minne og arv som Prinsesse Leia og vi vil alltid bestrebe oss for å gjøre ære på alt hun gjorde og ga til «Star Wars».