«Star Wars»-stjernen Carrie Fisher er død

Star Wars-stjernen har gått bort. Det bekrefter hennes nærmeste familie.

Carrie Fisher døde tirsdag morgen amerikansk tid, etter det massive hjerteinfarktet hun ble lagt inn på sykehus med etter en flytur fra London til Los Angeles.

Dødsfallet bekreftes i en uttalelse fra familien:

– Det er med dyp sorg Billie Lourd kan bekrefte at hennes elskede mor Carrie Fisher døde fem på ni i morges. Hun var elsket av verden og vil bil dypt savnet. Hele familien takker dypt for deres tanker og bønner, heter det i uttalselsen som blant annet er publisert hos People.com



Det er familiens talsperson Simon Halls som har sendt ut pressemeldingen.

Det var lille julaften at nyheten kom om at 60-årige Fisher fikk et massivt hjerteinfarkt. Hun falt om på flygningen, og ble hastet til sykehus da flyet landet i Los Angeles.

Fisher vil alltid bli husket for den ikoniske rollen som Prinsesse Leia i «Star Wars», men hun filmdebuterte allerede i 1975. Det var i komedien «Shampoo», med Warren Beatty.

Hun var også med i klassiske 80-tallsfilmer som Woody Allens «Hannah og hennes søstre» og «Da han møtte henne» med Billy Crystal.

«Star Wars»-fans verden over jublet høyt da de fikk se igjen Carrie Fisher som prinsesse Leia i «Star Wars - The Force Awakens».

Carrie Fisher er også med i neste «Star Wars»-film, film nummer åtte som kommer neste år.

FØR «STAR WARS»: Carrie Fisher som 16-åring i 1973. Foto: Jerry Mosey , AP

Carrie Fisher giftet seg med sangstjernen Paul Simon i 1983, men de skilte seg allerede året etter. Fisher var også forfatter, og har skrevet flere romaner med klare veksler til sitt eget liv.

Hun har vært åpen om sin sykdom som bipolar, og om sin avhengighet av kokain og reseptbelagte medsiner. I 1990 ble hennes selvbiografiske roman «Postcards from the edge» filmatisert, og Fisher selv hadde omarbeidet romanen til filmmanus. Den handler om en tidligere rusmisbruker som prøver å få skuespillerkarrieren på glid igjen etter rehabilitering.

Kondolansemeldingene fra amerikanske kjendiser har allerede begynt å komme i sosiale medier.