Slik feiret Kirk Douglas 100-årsdagen

Latter og varme smil satt løst da Hollywood og den nærmeste familien feiret Kirk Douglas sin 100-årsdag fredag.

Toastmaster og initiativtaker til den store festen var sønnen Michael Douglas.

– Mine tre sønner hadde et lite familieråd og de beste at Michael skulle være vert, rett og slett fordi han er den av dem som har mest penger, sa jubilanten spøkefullt.

Og Michael, som selv har nådd den anstendige alder av 72 år, hyllet sin far med mange lovord. Her kan du se svigerdatteren Catherine Zeta-Jones spesielle hyllest til svigerfaren.

– Jeg har mye å takke deg for når det gjelder både karriere og suksess. Du har alltid vært opptatt av hva slags far du har vært – du er en fantastisk far, slo han fast overfor jubilanten og de 135 fremmøtte gjestene.

Les også: Kirk Douglas røper «hemmeligheten» bak sin høye alder.

People skriver at han også benyttet anledningen til å takke sin stemor Anne, som har vært gift med faren Kirk i 62 år.

– Hun var aldri den slemme stemoren. Min far ville ikke vært her i dag, hvis det ikke hadde vært for Anne.

Steven Spielberg kom hinkende på krykker etter et uhell under en filminnspilling i forrige uke.

– Jeg har jobbet med alle de beste, men du Kirk er den eneste filmstjernen jeg noen gang har møtt, sa Spielberg.

Selskapet begynte klokken 14.30 – og klokken 17.00 var det hele over.