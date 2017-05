Slik ble Beatles-legenden med i norskregissert Hollywood-film

PARIS (VG) Keith Richards måtte kaste inn håndkleet på grunn av turné med Rolling Stones, og de norske «Pirates»-regissørene trengte en erstatter av samme kaliber. Da tok Johnny Depp opp telefonen.

Joachim Rønning og Espen Sandberg regisserer den femte filmen i «Pirates of the Caribbean»-serien, med hundrevis av millioner kroner på spill og store stjerner foran kameraet. Keith Richards har spilt Jack Sparrows (Johnny Depp) far i to filmer. Den femte filmen måtte han imidlertid takke nei til på grunn av logistisk krasj: Han var på nok en turné med Rolling Stones da han var aktuell for innspilling. Rønning og Sandberg hadde en liten utfordring.

SLIK VI KJENNER HAM: Paul McCartney på scenen i Bergen i fjor sommer. Foto: Tor Erik H. Mathiesen , VG

– Vi pratet masse med Johnny for å finne ut hvem som kunne fylle Keiths sko. Vi lagde en liste, en veldig kort liste, med kandidater. På den lista var Paul McCartney nummer én. «Jeg tekster’n!» kom det fra Johnny, forteller Joachim Rønning.

– Johnny kjenner «Macca» godt fra før, det var jo ganske spesielt for oss. Så vi satt der og så svaret komme fra McCartney, som vi leste, humrer han.

Regissørene er i Disneyland i Paris hvor de lanserer «Pirates of The Caribbean - Salazar's Revenge» til større ståhei enn noen annen norsk regissør eller skuespiller har opplevd. Et massivt presseoppbud fra hele Europa er tilstede, og hylende fans tok i mot Rønning, Sandberg, Johnny Depp, Geoffrey Rush og de andre skuespillerne fra filmen i hovedgaten i fornøyelsesparken utenfor Paris søndag ettermiddag.

HANKET INN SUPERRESERVE: De norske regissørene Espen Sandberg og Joachim Rønning var godt fornøyd med «innbytteren» Paul McCartney Foto: Krister Sørbø , VG

Paul McCartney var på forhånd meldt på den røde løperen, men han dukket likevel ikke opp, uten at noen grunn ble opplyst.

Rollen i «Pirates of the Caribbean» var den første på mange år hvor McCartney skulle spille en annen karakter enn seg selv på film. Han er imidlertid sminket og kledd opp nesten til det ugjenkjennelige, som pirat og Jack Sparrows onkel. Et litt oppsiktsvekkende trekk ved karakteren hans er at han snakker god gammeldags Liverpool-dialekt, slik har ikke McCartney snakket selv på mange år.

DEN STORE STJERNEN: Johnny Depp gjorde ingen intervjuer, men presenterte filmen i Disneyland foran skrikende fans. Dette var det nærmeste VG kom den mye omtalte superstjernen. Foto: Øystein David Johansen

Det var det de norske regissørene som klarte å lokke frem.

– Han foreslo faktisk noe annet, men vi var redde for at publikum ikke ville kjenne ham igjen, vi ville ha ham så naturlig som mulig.

– Hva snakket dere med McCartney om på settet?

– Vel, den dagen var vel den man følte mest press, fordi denne scenen den blir definitivt med i filmen. Så det ble liksom ikke noe åpning for «I have all your albums!». Det er surrealistisk å stå der selvsagt, men de er så vant til at folk blir satt ut, så de er flinke til å skape en avslappet stemning, forteller regissørene.

De to førstegangsreisende i Hollywood fikk også oppleve et aldri så lite «George Martin»-øyeblikk. (Beatles’ legendariske produsent, journ.anm) med «Macca», forteller en stolt Joachim Rønning.

– Han synger en sang i scenen sin. Helt på slutten av opptaksdagen måtte vi spille inn bare lyden av den. Så hele settet ble stille, og han sang for oss! Det var magisk!