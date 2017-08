«Skam»-Iman om Faten-bråket: – Synd

HAUGESUND (VG) «Skam»-stjernen er overrasket over klagestormen som har kommet til Kringkastingsrådet på programmet «Faten tar valget».

Det har kommet flere reaksjoner enn noen gang til Kringkastingsrådet på programmet «Faten tar valget», som ennå ikke har blitt vist. Grunnen er at samfunnsdebattanten Faten Mahdi al-Hussaini skal gå med hijab i serien.

Mange av klagerne sammenligner med en sak fra 2013, da nyhetsreporteren Siv Kristin Sællmann ble nektet å bruke et korssmykke i nyhetssendingene.

De mener NRK dermed diskriminerer, men statskanalen har fått støtte fra Likestillingsombudet.

De to tilfellene som du nevner er altså ikke sammenlignbare, fordi det er snakk om to forskjellige programlederroller , står det i svarbrevet fra Likestillingsombudet.

VG mener: NRK har forklart seg ryddig

Landets definitivt mest profilerte hijabbruker det siste året, «Skam»-stjernen Iman Meskini, gjestet Haugesund torsdag for å offentliggjøre de nominerte til Nordisk råds filmpris. Hun sier hun ikke har fått fulgt med på debatten siden man ikke har lov til å ha mobiltelefon i tjeneste. Men da VG forklarer at hun får kritikk for å bruke hijab i et TV-program svarer hun slik.

POPULÆR PÅ DEN RØDE LØPEREN: Mange ville ha et ord med Iman Meskini i Haugesund. Foto: Haakon Nordvik , VG

– Det synes jeg er synd. Man burde blitt vant til det etter å ha sett det så mye på TV nå, sier hun til VG.

I forrige uke ble hun selv historisk da hun som første kvinne noen gang prydet forsiden på motebladet Costume ikledd hijab.

– Det er gøy. Jeg har fått masse positive reaksjoner, veldig koselig!

Til Haugesund kom hun rett fra sanitetseksamen i militæret hvor hun for tiden utfører verneplikten i Luftforsvaret i Madlaleiren utenfor Stavanger. På den røde løperen kom hun sammen med «Skam»-kollega Tarjei Sandvik Moe. Sammen annonserte de hvem som er nominerte til Nordisk Råds filmpris.

Dette er årets nominerte:

Årets nominerte filmer:

Danmark:

Forældre

Regissør: Christian Tafdrup

Manusforfatter: Christian Tafdrup

Produsent: Thomas Heinesen

Finland:

Little Wing (Tyttö nimeltä Varpu)

Regissør: Selma Vilhunen

Manusforfatter: Selma Vilhunen

Produsenter: Kaarle Aho, Kai Nordberg

Island:

Hjartasteinn

Regissør: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Manusforfatter: Guðmundur Arnar Guðmundsson

Produsent: Anton Máni Svansson, Lise Orheim Stender, Jesper Morthorst, Guðmundur Arnar Guðmundsson

Norge:

Fluefangeren

Regissør: Izer Aliu

Manusforfatter: Izer Aliu

Produsent: Khalid Maimouni

Sverige:

Sameblod

Regissør: Amanda Kernell

Manusforfatter: Amanda Kernell

Produsent: Lars G. Lindström