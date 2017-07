Shia LaBeouf unnskylder seg etter arrestasjon: – En ny bunnotering

Skandale-skuespilleren dreit seg ut i fylla igjen – og videoen fra arrestasjonen nådde internett. Nå legger han seg helt flat.

Skuespilleren har enda en gang havnet i trøbbel med lovens lange arm. I helgen ble han arrestert i Savannah i Georgia etter at han klikket da en han møtte på gaten ikke hadde en sigarett å bomme bort.

«Da han fikk nei til svar, begynte han å banne foran kvinner og barn. Da han fikk beskjed om å roe seg ned, ble han bare enda mer aggressiv, også mot politiet som da var kommet til stedet», skrev TMZ i helgen.

Januar: LaBeouf arrestert i New York

Senere har videoen av arrestasjonen lekket ut på internett, en video som viser at han skjeller ut politimennene som arresterer ham. Amerikanske medier omtaler også gaulingen som rasistisk fordi LaBeouf lirer av seg: En svart mann arresterte meg for å være hvit. Og «Du kommer til å ende i helvete, bror» til den svarte politimannen.

Skuespilleren ble satt fri etter å ha betalt kausjon, og nå har han også sendt ut en uforbeholden unnskyldning.

– Jeg er svært skamfull over oppførselen min og det finnes ingen unnskyldning for den, skriver han blant annet.

– Min manglende respekt for autoriteter er problematisk for å si det mildt, og komplett destruktiv. Dette er en ny bunnotering. En bunnotering jeg håper er bunnen.

Han skriver at han har slitt med misbruk i offentligheten altfor lenge, og at han tar grep for å holde seg edru samtidig som han ber om tilgivelse for sine feil.