Shia LaBeouf arrestert i New York

Den skandaleombruste skuespilleren skal ha havnet i krangel med en mann utenfor et museum i New York.

Skuespilleren, kjent fra blant annet «Transformers» skal ifølge politiet ha dratt skjerfet av en 25 år gammel mann utenfor Museum of the Moving Image i New York torsdag. Den fornærmede skal i forbindelse med dette ha blitt kloret i ansiktet, og LaBeouf skal også ha dyttet vedkommende, skriver AP.

Skuespilleren blir siktet for angrepet. Grunnen til at LaBeouf oppholdt seg utenfor museet var for å protestere mot president Donald Trump. I fem dager har han holdt stand med å rope «Han skal ikke få splitte oss» til et kamera som er en del av en livestream som er en del av et kunstprosjekt skuespilleren har jobbet med noen år.

LaBeouf har vært en høylytt motstander av den nye amerikanske presidenten. Kollega Jon Voight, som er en Trump-tilhenger, omtalte det han og Miley Cyrus holder på med som «landssvik» i går.