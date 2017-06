Seyfried klar for «Mamma mia»-oppfølger

Den nye «Mamma Mia»-filmen har sikret seg underskriften til en av de viktigste skuespillerne fra første film.

Amanda Seyfried fikk sitt store gjennombrudd med «Mamma mia» for ti år siden. Nå kan fans av den filmen puste lettet ut, Seyfried har ifølge Deadline.com skrevet under kontrakten som knytter henne til «Mamma Mia: Here we go again!».

Filmen starter produksjonen snart, og planlagt lansering er allerede klar: 20. juli neste år.

RETURNERER: Både Meryl Streep, som spilte Donna og Amanda Seyfried som datteren Sophie er med i «Mamma mia»-oppfølgeren. Foto: UIP

Seyfried spilte datteren til Meryl Streeps karakter i filmen, og britiske The Independent har allerede meldt at Hollywood-legenden er klar. Det samme er Pierce Brosnan, som spilte en av tre mulige fedre i filmen.

Ol Parker, som sto bak «The Best Exotic Marigold Hotel», skal skrive manus og regissere filmen, og ABBA-hjernene Benny Andersson og Björn Ulväus skal bidra med tekster og musikk, som de gjorde i første filmen.