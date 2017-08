I et nytt intervju bekrefter popstjernen at hun er lykkelig med kjæresten The Weeknd.

Selena Gomez (25) er kjent for sin rolle som «Alex Russo» under Disney-serien «Magikerne på Waverly Place». I tillegg til å ha spilt i en rekke kjente filmer og serier, er hun både artist, designer og modell.

I fjor avlyste Selena Gomez resten av «The Revival Tour»-turneen etter å ha vært på veiene i flere måneder, det meldte Live Nation i en pressemelding.

Popstjernen slet med panikkangst og depresjoner.

– Jeg har funnet ut at angst, panikkanfall og depresjoner kan være konsekvenser av Lupus, sa hun til People.

Gomez ble diagnostisert med sykdommen Lupus, som ifølge Norsk Revmatikerforbund er en kronisk revmatisk sykdom som gjør immunforsvaret overaktivt.

Nå åpner popstjernen seg om sykdommen og forteller om sin nye kjæreste i et eksklusivt intervju med magasinet InStyle.

Ble overveldet

Etter at Gomez avlyste turneen dro hun vekk i 90 dager uten telefon. Disse dagene brukte hun ute på landet, der hun også gikk i terapi.

– Jeg var redd. Men jeg lærte så mye av det, sier hun til magasinet.

Den dag i dag føler popstjernen seg mye bedre. Selv om hun forteller at hun er på et bedre sted i livet, har hun valgt å fortsette med terapitimer.

– Jeg tror på det å snakke om hvor man er i livet, sier hun.

Etter å ha vært borte fra rampelyset i over tre måneder, ble det overveldende for Gomez å komme tilbake. Kort tid etter pausen var over fikk popstjernen tilbud om å dra på «American Music Awards». Hun ønsket ikke å gi fansen et negativt syn på det å ta vare på seg selv, så hun valgte å dra.

– Da jeg sto på den røde løperen ble jeg så overveldet at jeg følte ryggen min svettet, sier hun.

Gomez pleier ofte å besøke hjembyen Grand Prairie som ligger i Texas. Der drar hun ofte for å besøke familien og for å slappe av.

– Jeg pleier å dra på restaurantene jeg dro på før. Der sier de alltid «velkommen hjem, Gomez». Også går jeg mye rundt i parkene. Man føler seg veldig frakoblet, sier hun.

Som en bestevenn

Den amerikanske artisten har blant annet samarbeidet med Kygo. Hun er også Justin Biebers tidligere kjæreste, men er for tiden sammen med Abel Tesfaye (27), bedre kjent under artistnavnet The Weeknd.

Tidligere i år la Gomez ut en video av Abel etter masse romanserykter. Videoen ble senere slettet fra Instagram-profilen hennes. De viste seg sammen på rød løper for første gang under Met-gallaen der de gikk hånd i hånd.

Til InStyle bekrefter popstjernen at hun er veldig lykkelig med kjæresten.

– Det er helt fantastisk, sier Gomez.

Til tross for at forholdet til Abel skal være bra, vil popstjernen sørge for at hun aldri blir helt påvirket av en fyr.

– Det er viktig for meg å være sikker på at jeg aldri blir helt påvirket av en fyr. Jeg har tidligere prøvd å holde meg sterk i flere år, men det klarte jeg aldri. Før ble jeg lett påvirket og var ganske usikker, sier hun.

Men den nye kjæresten ser ikke ut til å være noe problem.

– Jeg er heldig, for han er som en bestevenn for meg, sier Gomez.

Til høsten har Gomez flere nye prosjekter på gang. Blant annet har hun designet vesker sammen med merket Coach.

– Jeg er veldig stolt av det jeg har laget. Hvis jeg jobber med film, skriving, produsering eller mote, så ønsker jeg å være rundt de beste folkene – slik at jeg kan vokse. Jeg er veldig stolt over det jeg har laget, sier hun.