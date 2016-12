Scarlett Johansson skuffet inn mest penger i 2016

Scarlett Johansson topper listen over skuespillerne som tjente inn flest penger med filmene sine i 2016.

Det er økonomimagasinet Forbes som har regnet ut hvem av Hollywoood-stjernene som er mest innbringende for filmselskapene.

Scarlett Johansson ligger på toppen av listen i år med i hvert fall én stor kassasuksess i beltet. I år spilte hun i «Captain America: Civil War», en film som spilte inn over 10,3 milliarder kroner på verdensbasis. Hun var også med i Coen-brødrenes «Hail Caesar».

Les også: De er verdens best betalte skuespillere

Alle filmene hun var med i, spilte inn til sammen 1,2 milliarder dollar, og frøken Johansson slo dermed sine to argeste konkurrenter så vidt, Chris Evans og Robert Downey Jr, som begge var med i Captain America.

Rangeringen skjer ved å regne sammen billettinntektene globalt for de mest kjente skuespillerne. Superheltfilmene dominerer, og de fleste i toppen på listen har vært med i slike filmer.

Tøyset om morsrollen: – Jeg er en MILF

På listen som viser «mest for pengene» er det «Captain America»-stjernen Chris Evans som topper. Forbes har ifølge Guardian regnet seg ut til at han raker inn 135 dollar for hver dollar han får betalt, skuespilleren fikk nemlig «bare» betalt 300.000 dollar for jobben, om lag 2,6 millioner kroner for jobben som Captain America.

Det er for eksempel et langt stykke fra Jennifer Lawrence, som fikk svimlende 168 millioner kroner for å spille inn Morten Tyldums «Passengers».