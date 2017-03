Scarlett Johansson i skilsmissekrangel

Skuespillerens brudd med Romain Dauriac har blitt en offentlig krangel.

Tidligere denne uken sendte Scarlett Johansson skilsmissebegjæring fra mannen etter at de to hadde vært separert siden i fjor sommer.

I skilsmissepapirene kommer det frem at Johansson ønsker hovedomsorg for deres felles datter, Rose Dorothy. Dauriacs advokat Hal Mayerson har tidligere uttalt at hans klient er sjokkert over at begjæringen kom.

De to forhandlet først privat, skriver People.com.

Men etter at skilsmissebegjæringen kom har Mayerson ønsket å ta til motmæle. mener Johansson, med sin aktive timeplan med mye reising, på ingen måte kan ta vare på hans klients interesser.

– Ingen mor eller far ønsker å være en tilfeldig barnevakt for den andre foresatte, sier han til nettstedet.

Selv ønsker Dauriac at datteren skal bo med ham i Frankrike, hvor han kommer fra. Dauriacs advokat sier de vil kjempe for delt omsorg, i tillegg til økomisk kompensasjon for utgifter til rettssaken og barnebidrag.

People siterer en kilde tett på Johansson, som sier at skilsmissebegjæringen ikke var vondt ment, men derimot normal prosedyre. De skriver ikke om de har prøvd å få tak i en representant for Johansson, som tidligere har fortalt at hun aldri vil kommentere oppløsningen av ekteskapet.

Scarlett Johansson og den tidligere journalisten Dauriac forlovet seg i 2013 og giftet seg et år senere. Johansson har tidligere vært gift med Ryan Reynolds.