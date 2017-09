Ryan Gosling: – Tvunget til å tenke på fremtiden

BARCELONA (VG) Ryan Gosling (36) spiller hovedrollen i den nye «Blade Runner»-filmen, satt til en kjemisk forurenset fremtid.

Selv ble han tvunget til å tenke på miljøutfordringene først da han ble pappa.

Gosling lot kona være hjemme: Tok med denne kvinnen i stedet

Kanadieren, mest kjent for sine førsteelskerroller i «Dagboken» fra 2004 og fjorårets Oscar-nominerte «La-La-Land», har to små døtre med sin kjæreste Eva Mendes (43). Barna har sørget for at Gosling har forandret syn på verdens miljøproblemer.

– Når man får barn blir man jo tvunget til å tenke på fremtiden, og jeg tenker mer på miljøet nå enn før. Vi kommer snart til et tidspunkt hvor det må bli en pris å betale for å ikke være en god «vaskehjelp» på planeten Jorden, sier Ryan Gosling til VG og sikter til forurensingen av planeten.

Fikk du med deg? Gosling lo under Oscar-skandalen

Kultklassiker

35 år etter at kultklassikeren «Blade Runner» ble utgitt, tar Gosling nå over Harrison Fords stafettpistol, i den nye oppfølgerfilmen kalt «Blade Runner 2049».

SPANIA: Ryan Gosling på pressekonferanse i Barcelona i juni. Foto: Manu Fernandez , AP

– Med science fiction-filmer kan man på en måte gi en realistisk versjon av «det verst tenkelige scenario», med håp om å kanskje unngå det, sier Gosling og hinter til store miljøkatastrofer, slik hans nye film vil vise oss.

Lest? Gosling fikk jobben ingen ville ha

Da den originale «Blade Runner» kom ut i 1982, var det med unge Ford i hovedrollen som en slags leiemorder på jakt etter fire genetisk manipulerte menneskekopier fra verdensrommet. Den mørke detektivfortellingen var en av regissøren Ridley Scotts («Alien», «Thelma og Louise») aller første, og fortsatt mest kjente, filmer.

– I år 2049 har verden blitt mer brutal, og hverdagen mer isolert. Jordens økosystem har kollapset, blitt giftig og klimaforandringene har gått såpass av skaftet at det snør i Los Angeles.

Ryan Gosling: Avbryter filmpausen

Ble mobbet på skolen

Ryan Goslings foreldre var omreisende mormoner i Canada, og ifølge magasinet GQ ble han mobbet på skolen og hatet å være barn. Han ble derfor undervist hjemme av moren sin, og har ingen formell skuespillerutdannelse.

PAR: Eva Mendes og Ryan Gosling på premiere i 2012. Foto: Sonia Recchia

– Livet var kjedelig frem til jeg ble syv år. Da skjedde noe som gjorde alt mer levende. En dag jeg kom hjem fra skolen, sto onkelen min i stuen og laget en ørn på ryggen av en hvit heldrakt. Han skulle bli Elvis-imitator, eller rettere sagt «være Elvis». Så han gikk rundt i huset, snakket som Elvis, sang som Elvis. Han skapte en karakter foran øynene mine. Nesten som en metode-skuespiller, forteller Gosling.

Han hevder: – All kjærlighet må ende i tragedie

Hele familien ble involvert.

– Pappa ble satt til å være livvakt, mamma ble kordame, sier han.

– Senere, på skolebenken, tenkte jeg: hva var det der? Vi bodde i en liten småby, så det onkelen min hadde satt i gang var veldig modig gjort, forteller Gosling.

– Det beviste for meg at det fantes alternative måter å tjene til livets opphold på.

OSCAR-SUKSESS: Gosling og Emma Stone i «La La Land». Foto: Nordisk Film Distribusjon AS

Dyktige regissører

Men det er faktisk ikke yrket som skuespiller Ryan Gosling står opp om morgenen for i disse dager. Foruten jobben som familiefar, er det samtaler med flinke regissører som lokker mest.

– For å lage store filmer, må man jobbe med store regissører. Jeg har alltid vært mer opptatt av å se på regissørene, heller enn skuespillerne rundt meg. Selv nå, når jeg får velge mellom flere og større tilbud, er det ikke rollen jeg velger, det er mennesket bak filmen, sier Gosling, som selv regisserte sin første langfilm «Lost River» i 2013, til kjølige kritikker.

GJENNOMBRUDDET: Ryan Gosling og Rachel McAdams i «The Notebook». Foto: SF Norge

– Du kan ikke gjemme deg bak noe når du regisserer. Regi viser virkelig hvem du er som menneske, sier Gosling.

Vant for beste filmkyss: Her kliner de til igjen

I sommer lanserte han sitt eget filmproduksjonsselskap, Arcana, og avslører at han snart skal regissere en ny film.

Den neste store rollen blir imidlertid som astronaut Neil Armstrong.

– «First Man» begynner innspillingen i slutten av året. Det har vært veldig morsomt å dykke inn i Armstrongs liv, sier Gosling.

Fått med deg? Ryan Gosling tar aldri Eva Mendes med på fest