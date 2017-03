Ryan Gosling lo under Oscar-skandalen – forklarer hvorfor

Mens det hersket full forvirring på Oscar-podiet, brast Ryan Gosling (36) ut i latter da fadesen var et faktum.

Det vil ikke bli glemt med det første. Trolig aldri noensinne.

Faye Dunaway (76) og Warren Beatty (79) leste opp «La La Land» som vinner av beste film, mens det raskt viste seg at «Moonlight» var den rette vinneren.

Fortvilelsen og alvoret sto å lese i mange av ansiktene i de kaotiske, direktesendte minuttene, men én stjerne ble observert mens han kniste og lo. Ryan Gosling, den mannlige hovedrollen i «La La Land» gråt nemlig ikke over å bli snytt for det gjeve trofeet. Tvert imot – han klarte ikke å stoppe fliringen.

Under Adobe Summit i Las Vegas onsdag forklarte Hollywood-stjernen hvorfor han tok skandalen med så stort humør.

Ble lettet

– Det som egentlig skjedde, i hele den surrealistiske situasjonen, var at jeg så at mennesker begynte å få paniske reaksjoner der i mylderet. Folk kom ut med øretelefoner, og jeg tenkte at nå er noen skadet, forklarte Gosling i et intervju med reporter Ann Lewnes på scenen under gårsdagens arrangement.

– Jeg trodde det hadde oppstått en medisinsk problem, og det verste krise-scenariet utspant seg i hodet mitt. Så da jeg hørte at det var «Moonlight» som hadde vunnet, ble jeg så lettet at jeg brast ut i latter, fortalte 36-åringen foran fullsatt sal, ifølge Us Magazine.

Skandalen spredte seg i nyhetsmediene verden over i samme sekund som den skjedde. En forlegen Beatty unnskyldte seg med å ha fått feil konvolutt, Oscar-akademiet beklaget – og de to ansvarlige for sikkerheten rundt Oscar-stemmene ble bannlyst av akademiet for all fremtid.

Når det ble som det ble, synes Gosling uansett at rett film vant.

– Jeg var helt ærlig så henrykt over at «Moonlight» vant. Det er en så banebrytende film, laget for én million dollar. Jeg er så glad for at de fikk denne anerkjennelsen, sier han.

Gosling, som sammen med resten av «La La Land»-ensemblet fikk en sekser på terningen av VGs anmelder, er allerede aktuell med ny film. «Song to Song» hadde verdenspremiere under South by Southwest Film Festival i Austin i Texas for to uker siden.

Gosling var nominert for beste mannlige hovedrolle, men vant ikke. I stedet vant hans kvinnelige motspiller Emma Stone (28) for beste kvinne.

