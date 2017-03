Eva Mendes trives best hjemme – lar Ryan Gosling feste alene

Mens kjæresten Ryan Gosling (36) farter fra fest til fest, glimrer Eva Mendes (43) som oftest med sitt fravær.

Senest på Oscar-utdelingen nylig kom nominerte Ryan Gosling i stedet med sin egen søster. Mendes var heller ikke til stede da han håvet inn pris på Golden Globe Awards.

I det hele tatt har ikke Mendes en eneste gang vist seg på fest i offentligheten siden de to ble et par.

I aprilutgaven av bladet Shape forteller Mendes at hun setter aller størst pris på de enkle tingene i livet.

– Det som folk inne vet om meg, er at elsker å være hjemme. Jeg foretrekker å være hjemme sammen med døtrene våre fremfor å gå på rød løper, sier hun.

Stjerneparets døtre er to år og 11 måneder.

2012: Eva Mendes og Ryan Gosling på premieren til «The Place Beyond The Pines» i Toronto for snart fem år siden. Foto: Sonia Recchia

Hvorfor de to ellers holder en så lav profil, sier hun ingenting om. Intervjuet dreier seg ellers i hovedsak om hvordan Mendes holder seg i fysisk form.

– På noen måter er det mer krevende å komme i form igjen etter fødsel nummer to. Det er likevel ikke fullt så vanskelig som jeg hadde forventet, fordi jeg løper jo hele tiden rundt etter ungene. Jeg sitter aldri i ro, sier hun.

Siden hun selv ikke holder på med innspilling av noe nå, så nøyer hun seg med trening tre dager i uken.

– Men når jeg forbereder meg til et arrangement, eller når det er sommer, trener jeg fem dager i uken. Men mer enn det er det aldri. Jeg her erfart at resultatet er bedre dersom kroppen får hvile litt mellom slagene.

Mendes har i tillegg til skuespillerkarrieren sin egen kleskolleksjon og kosmetikkserie.

– Det var viktig for meg å lage klær som passer for alle kroppstyper, forklarer hun.

2005: Eva Mendes så her ut til å trives på rød løper. Foto: AP

Siden rollen i «Lost River» i 2014 har Mendes ikke vist seg på filmlerretet, men konsentrert seg om morsrollen. Hun er ellers kjent fra filmer som «The Women», «Stuck On You» og «Training Day» og «Fast and Furious».

Til gjengjeld har Gosling spilt i desto flere og dermed vært et naturlig innslag på prisgallaer de siste årene.

Faktisk må vi så langt tilbake som til 2012 for å finne bilder av de to på en rød løper sammen. Det var på premieren til «The Place Beyond The Pines», hvor begge sto på rollelisten og dermed var «programforpliktet» til å posere sammen.

Det var under innspillingen av denne filmen at det slo gnister, selv om de to angivelig hadde kjent hverandre i flere år.

Det ble ingen individuell Oscar på Ryan Gosling for «La La Land». Nylig ble det klart at hans neste film «First Man», hvor han spiller rollen som Neil Armstrong, får premiere neste vår. Det er «La La Land»-regissør Damien Chazelle som står for regien også der.

