Robin Williams (63) led av sjelden demens da han tok livet sitt

Først etter at han døde forsto familien hvorfor den populære komikeren var paranoid, søvnløs og slet med hukommelsen.

Enken Susan Schneider har skrevet et åpent essay i tidsskriftet Neurology, som gis ut av det amerikanske nevrologi-akademiet. Der forteller hun om de hjerteskjærende og uforståelige symptomene som hjemsøkte familien i året før Williams tok livet sitt.

Han hadde allerede blitt diagnostisert med Parkinson før han døde, men obduksjonen viste at han i tilleggg hadde den sjeldne sykdommen Lewy-Body-demens (LBD). I tillegg til fysiske symptomer som minner om Parkinson, lider pasientene ofte av paraniode tanker, forvirring, hallusinasjoner og endret oppførsel.

Husket ikke replikker



Wiliams tok sitt eget liv i august 2014. Schneider skriver at det var «LBD som drepte ham. Det var denne sykdommen som gjorde at han tok livet sitt, og det er nettopp dette jeg har brukt det siste året til: Å komme til bunns i hva som tok livet av mannen min».

Obduksjonen viste at Williams var uvanlig sterkt angrepet av sykdommen, skriver hun. Allerede i 2013 begynte han å vise tegn på paranoia, vrangforestillinger, søvnløshet og hukommelsessvikt.

Da han begynte på innspillingen av «Natt på museet 3» i april 2014, ble problemene enda større. 63-åringen klarte ikke å huske en eneste replikk før scenene sine. Da han kom hjem etter innspillingen, var han i fritt fall.

Holdt symptomene skult



«Senere har jeg blitt fortalt at svært intelligente mennesker som lider av LBD klarer å holde symptomene unna lenge, men så blir det som en bristende demning. For Robins del, i tillegg til at han var et geni, var han en profesjonell skuespiller. Jeg får aldri vite akkurat hvor vondt han hadde det, eller hvor hardt han kjempet. Men fra mitt ståsted så jeg den tapreste mannen jeg kjente spille sitt livs rolle», skriver Schneider i essayet.

Hun kunne bare stå og se på at ektemannen ble verre og verre. En rekke leger klarte ikke å gi noen tydelig diagnose, utover at han mest sannsynlig hadde Parkinson.

Da de kom inn til nevrologen, stilte Williams selv flere spørsmål: «Har jeg alzheimer? Er jeg dement? Er jeg schizofren?». I ettertid har kona sett at han sannsynligvis holdt rekkevidden av symptomene skjult for alle.

Vil skape oppmerksomhet



Etter at Williams døde, skrev Schneider at han kjempet mot depresjon. Det er ikke før nå at den fulle alvoret av sykdommen er blitt kjent.

Formålet med å skrive om sykdommen og gå ut offentlig med historien, er å skape oppmerksomhet rundt sykdommen, som ofte er vanskelig å diagnostisere.

Den Oscar-vinnende skuespilleren var en av verdens mest bejublede komikere da han døde. Han hadde bærende roller i storfilmer som «Garps bok», «Good morning Vietnam», «Dead Poets Society», «Fisher King» og «Good Will Hunting».

I tillegg var han stemmen til en rekke av de mest kjente karakterene fra en rekke animasjonsfilmer.

