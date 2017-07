Rob Lowe (53) overrasket dødssyk fan med videohilsen

Alex Charpentier (48) har lungekreft, og fikk en oppmuntring fra sin største helt.

48-åringen har lungekreft og ligger på sykehus i Austin i Texas. En av hennes største ønsker her i livet er å få møte Rob Lowe, som hun har fulgt hele karrieren.

Nå har venninnen Chris Carter ordnet det slik at filmstjernen har sendt en personlig hilsen til Charpentier.

– Hun er en av mine beste venninner, så jeg fant ut at jeg skulle gjøre det. Jeg skrev en e-post fra hjertet om henne og om hennes kamp, sier hun i følge People.com

Svaret kom altså i form av en hilsen fra Rob Lowe selv.

– Jeg har hørt at du har fulgt meg lenge, og jeg kan ikke fortelle deg hvor mye det betyr for meg. Jeg ber for deg og tenker på deg. Du er en fighter. Jeg vil gi deg en klem og forhåpentligvis litt inspirasjon, sier Lowe i videoen som People.com har publisert.

– Og, jeg har mer jeg holder på med! Og du må være der så du får se det!

Kreftsyke Charpentier har sett videoen og er over seg av begeistring. Hun har også postet et svar i form av en video hvor hun filmer seg selv som ser på videoen med Rob Lowe.

Her forteller hun at hun fikk diagnosen for et år siden, og at hun forrige uke fikk beskjed om at hun «kan dø i morgen». Hun takker Rob Lowe for støtten.

– Jeg har ikke ord for hvor mye du har betydd i livet mitt, selv om det har vært et kort liv. Hvis du hadde spurt meg som 18-åring eller som 25-åring eller senere, så har det bare blitt bedre og bedre. Det har gått fra at jeg siklet over deg som tenåring, til at jeg respekterte deg som skuespiller og som en forelder og som et menneske som kjempet mot sykdommen. Jeg elsket bøkene dine. Du har vært stabil i livet mitt. Da venninnen min viste videoen til barna mine gråt de, fordi de vet hvor mye det betyr for meg.