Regissør Joachim Rønning høyaktuell for Angelina Jolie-oppfølger

Den norske regissøren kan komme til å sitte i registolen når «Maleficent» får sin oppfølger.

Norske Joachim Rønning har åpenbart imponert toppsjefene i Disney. «Pirates of the Caribbean»-filmen han lagde med kollega Espen Sandberg gjorde det svært godt på kino. Nå er han aktuell for enda en Disney-franchise.

Pirates of the Caribbean-regissørene Espen Sandberg og Joachim Rønning (caps). Foto: KRISTER SØRBØ, VG Foto: Krister Sørbø , VG

Deadline.com melder at nordmannen er aktuell som regissør for «Maleficent 2», med Angelina Jolie tilbake i rollen som den kjente karakteren fra «Tornerose».

Den første filmen hadde premiere i 2014 og ble også en hit for Disney. Rønning er også aktuell for filmen «Origins», som han jobber med manus til sammen med broren Andreas.

Dersom Rønning får jobben blir det hans første film uten sin faste makker Espen Sandberg. De to har jobbet sammen helt siden de var små, men går hver sin vei etter «Pirates of the Caribbean – Dead Men Tell No Tales».

Det har foreløpig ikke lykkes VG å få en kommentar fra regissøren fra den Hollywood-bosatte regissøren fra Sandefjord.