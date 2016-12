Paul Simon om ekskona Carrie Fishers død: – I går var en forferdelig dag

De to hadde et kort turbulent ekteskap sammen. Men Paul Simon er langt nede etter Carrie Fishers bortgang.

«Star Wars»- og andre filmfans sørger over «Prinsesse Leia»s bortgang som ble kjent tirsdag. Carrie Fisher døde i går, 60 år gammel, etter å ha fått et kraftig hjerteinfarkt på et fly fra London til Los Angeles. En lang rekke av hennes «Star Wars»-kolleger, og mange andre skuespillerkolleger, brukte sosiale medier til å uttrykke sin sorg. I dag har også Paul Simon, som Fisher var gift med fra 1983 til 1984 brukt Twitter til å uttale seg.

– I går var en forferdelig dag. Carrie var en spesiell, fantastisk jente. Det er altfor tidlig, skriver han.

Forholdet mellom de to var kort og intenst. People.com skriver at i følge Paul Simon-biografien «Homeward Bound: The Life of Paul Simon» var det et stormfullt forhold preget av krangling, narkomisbruk og Fishers ustabile psykiske tilstand på den tiden.

Ifølge forfatteren Peter Ames Carlin kranglet paret mye, men kjærligheten mellom dem var intens. Fisher var ifølge boken allerede rusmisbruker da hun møtte Simon.

– Straks de så hverandre var det intet annet som betydde noe for dem. Carrie kom med litt futt og fart som lyste ham opp, men som også bød på voldsomme nedturer.

Men selv etter skilsmissen som kom etter et knapt år var det ikke helt slutt, skriver People.com som har snakket med forfatteren. De møttes igjen, og flyttet også sammen igjen. Men etter et møte med en spirituell healer på en tur til Amazonas for å søke hjelp i forholdet, skal Fisher ha blitt bestemt på å forlate Simon for godt. Men de to skal likevel ha hatt et vennskapelig forhold mange år etterpå.

Paul Simon-låten «She moves on» skal omhandle Fisher som forlot ham.