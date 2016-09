Pål Sverre Hagen spiller hovedrolle i amerikansk film i Øst-Europa

Pål Sverre Hagen (36) er i ferd med å gjøre et av karrierens aller viktigste skritt: Han spiller akkurat nå inn hovedrollen i en amerikansk film.

Forholdene på settet har imidlertid lite med tradisjonell Hollywood-glamour å gjøre: Under nokså karrige forhold i eks-sovjetrepublikken Georgia.

– Jada; Filminnspilling er jo sjelden glamorøst, men handlingen denne gang er virkelig langt fra de trygge rammene i Los Angeles. Det er et utrolig interessant prosjekt med en kompromissløs regissør og like dedikerte skuespillere, og et univers jeg aldri før har sett forsøkt fanget på film på denne måten, sier Hagen på telefon fra en fjelltopp nær den georgiske svartehavsbyen Batumi, bare 20 km fra den tyrkiske grensen.

SKIFTENDE: «The Clown» blir spilt inn i vakker natur og tildels i skyggen av nokså lite sjarmerende post-sovjetiske byer. Foto: NINA SABADZE

Prosjektet har arbeidstittel «The Clown», det regisseres av skuespilleren og forfatteren Anthony Lucero. Og klovnen, det er Pål Sverre Hagen, i sin første store utenlandske hovedrolle:

En mann lever og arbeider ved et omreisende sirkus som hans datter og hennes mor er også en del av. Så møter han en kvinne utenfor sirkuset ...

Phil Collns’ datter

Den alltid kontroversielle, eksperimenterende og åndelig orienterte sjelefilm-guruen Terence Malick er for øvrig filmens produsent.

Hagens motspiller er britiske Lily Collins (27), datter av musikeren Phil Collins, som tidligere har jobbet sammen med blant andre Harald Zwart i «Skyggejegerne: Demonenes by». I høst er hun aktuell i Warren Beattys nye film, «The Rules Don’t Apply».

Andre navn på rollelisten er folk som Stacy Martin («Nymphomaniac»), Holliday Grainger («Nymphomaniac», TV-serien «The Borgias»), den franske von Trier-yndlingen Jean-Marc Barr og Lukas Haas («Inception», «The Revenant»)

– Et eventyr?

Vesle Keti Mchedlishvili er også en medspiller for Pål Sverre Hagen for tiden. Foto: CRAIG ASHBY , IKKE VG-BILDE

– Definitivt! Vi er en gjeng som vil akkurat det samme: Forsøke å yte rettferdighet til et av de mest unike manuskriptene jeg noen gang har lest. Siden rammene er et ordentlig sirkus, som opptrer på ulike plasser rundt om i Georgia, er jeg nå en del av en faktisk omreisende trupp. Det ligner mye på teater - som jeg jo har jobbet mye med. Så ler jo ofte folk av de samme tingene - verden rundt. Så det går helt fint!

Skiftende

Innspillingen av «The Clown» startet forrige uke og skal vare ut oktober. Forholdene er skiftende - og til dels skitne. Men sånn er det og sånn skal det være.

– Jo da, det er krevende. Men også uhyre fascinerende. Alle oppdrag krever ulike typer tilnærming, og sirkuslivet, som vi ønsker å komme tett på denne gangen, er virkelig ikke det enkleste. Men den letteste veien er jo gjerne ikke den mest spennende.

– Så denne gang kan vi ikke snakke om «lett vei»?

– He he; jeg opplever vel aldri yrket mitt som lett. Det er mye om skal stemme for at det skal bli bra. Og som alle frilansere må jeg hele tiden velge hvordan jeg skal gå videre. Det å velge, for eksempel, amerikansk TV, kan føles nærmest som et livsvalg. Kontraktene man signerer, kan strekke seg opp mot åtte år. Og det har ikke vært riktig for meg - til nå. Om det føles riktig rundt neste sving, får tiden vise.

– Men TV-serier er jo utvilsomt det «hotteste» for tiden?

– TV har helt klart blitt fantastisk mye mer relevant og interessant. Samtidig ser man at de «vanlige» filmene sliter i konkurranse med både TV-serier og de store blockbusterne, som ofte dominerer på kino. Men for meg har noe av det aller mest spennende i møtet med Hollywood vært å bli bedre kjent med den amerikanske «uavhengige» indie-filmen - altså film som i utgangspunktet ikke produseres av de største studioene. Vi kjenner ofte de vellykkede utgavene av indie-filmene som prisvinnende kvalitetsfilm, og jeg tror at mange amerikanske filmstjerner opplever at de kan utvikle seg kunstnerisk på det mest interessante. Mange av dem «pendler» derfor mellom hva vi vil kalle kommersiell film - og indie-film.

Internasjonalt

– Så, ja: jeg opplever at amerikansk film fremdeles lever, selv om tidene er tøffe og under forandring. Og noe av det aller fineste er at dette er en internasjonal bølge: Folk fra USA, Europa og andre deler av verden jobber sammen. Og finansieringen er global. Det er en ny åpenhet på gang; jeg velger optimisme på filmens vegne.

– Du er far, du er gift og bor i Stockholm og Oslo. Vanskelig å være så langt hjemmefra?

– Jeg savner dem absolutt hele tiden. Men samtidig vet vi at det er slik yrket mitt er - et sjømannsliv. Min kone er godt fortrolig med yrket mitt, vi ser det som et lagarbeid, og vi kommer gjennom det med FaceTime! avslutter Pål Sverre Hagen.