Warren Beatty krever Oscar-oppklaring

Warren Beatty (79) havnet uforskyldt i sentrum for Oscar-skandalen søndag. Nå forlanger han en forklaring fra øverste hold.

Beatty uttalte til AP tirsdag at Oscar-akademiet nå må forklare hvordan fadesen kunne skje.

Price Waterhouse Cooper, som har ansvar for avstemningen og sikkerheten rundt konvoluttene i over 80 år, har allerede beklaget, men Beatty vil at Oscar-akademiet går grundigere til verks. Selv vil ikke 79-åringen si noe mer om den rollen han hadde rundt flausen.

– Jeg føler at det er mer passende at Oscar-president president Cheryl Boone Isaac kommer på banen så raskt som mulig og offentlig forteller hva som skjedde, sier Hollywood-veteranen.

Oscar-presidenten har så langt ikke kommentert Beattys utspill.



Ryan Gosling: Tar aldri med kjæresten på fest

Tidenes flause

Det er nok ikke mange som ikke har fått med seg hva som skjedde da Oscar-gallaen rundet av med den gjeveste prisen av alle – nemlig trofeet for «beste film». Og verden har senere lidd med prisutdeler Beatty som fikk den fortvilte æren av å åpne feil konvolutt på direkten.

FØR SMELLEN: Faye Dunaway og Warren Beatty. Foto: , Reuters

Faye Dunaway (76), som sto ved siden av ham, rakk på sin side ikke å studere innholdet i konvolutten like mange sekunder som Beatty, og derfor var hun trolig ikke i det minste tvil da hun ropte opp «La La Land» som vinner» – og ikke «Moonlight», den egentlige vinneren.

Enda en Oscar-tabbe: Levende produsent vist som avdød

I løpet av få minutter brøt kaoset løs på Oscar-podiet, med en synlig ille berørt Beatty midt i koket. Han fikk riktignok gripe mikrofonen og forklare at det sto «Emma Stone, La La Land» på konvolutten han hadde fått i hendene, og at han dermed ikke kunne klandres.

Oppdatert? Emma Stone vant for «La La Land»

AU, DA: Her er skandalen et faktum. Foto: Reuters

– Syndebukk

Det tok et helt døgn før Oscar-akademiet kommenterte skandalen. Mandag kveld unnskyldte de seg overfor alle de berørte skuespillerne i de to filmene, samt overfor Beatty, Dunaway og fans og TV-seere verden over.

«Vi beklager på det dypeste feilene som skjedde under presentasjonen av kategorien «beste film» (...) Vi berømmer den verdigheten som ble vist av alle partene», lød det i kunngjøringen.

«Moonlight»-produsenten om tabben: Som en Shakespearsk tragedie

Men akademiet har altså til gode å forklare hva som egentlig skjedde.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

SKJEBNESTUND: Martha Ruiz og Brian Cullinan i PwC innser her at noe er veldig galt. Foto: Reuters



Én mann er i amerikansk presse utpekt til syndebukk – nemlig Brian Cullinan i Price Waterhouse Coper, som VG interjuet om sikkerheten for to år siden.

Ekstremt apparat: Et hemmelig rom inne i et annet hemmelig rom, politibeskyttelse og vinnerkort på alle de nominerte. Jo da, vi snakker Oscar-sikkerhet.

Sammen med en kvinnelig kollega er Cullinan hvert år den eneste som vet innholde i konvoluttene.

ANSVARLIG: En stolt Brian Cullinan i 2015. Foto: PwC

De to har hvert sitt komplette sett, og søndag skal han ha levert fra seg feil konvolutt til prisutdelerne før de gikk på scenen.

– Å få være en del av denne fantastiske Oscar-tradisjonen er vårt livs eventyr – og å være alene om å kjenne til en av underholdningsverdenens aller største hemmeligheter om hvem som vinner før alle andre, uttalte Cullinan til VG før utdelingen i 2015.

Da hadde han étt års fartsid som Oscar-ansvarlig, vel å merke med langt flere års ansettelse i PwC.

– Jeg hadde så mange morsomme opplevelser i fjor. Å snakke med presse fra hele verden var én av dem, opplyste Cullinan – da lykkelig uvitende om hvilket oppstyr han skulle være med på å forårsake to år senere.

VG+: Husker du disse Oscar-tabbene