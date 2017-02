Utroper syndebukk etter Oscar-skandalen

PricewaterhouseCoopers har hatt et tungt døgn etter tidenes Oscar-skandale var et faktum. Nå forklarer de hva som skjedde, i litt tydeligere ordelag enn sist.

Hollywood-veteranene Faye Dunaway og Warren Beatty sto i sentrum da feil vinner av den aller gjeveste Oscar-prisen ble utropt natt til igår. Den riktige vinneren var altså «Moonlight», mens de to annonserte «La La Land» som vinner til en hel verden.

Arrangørene PricewaterhouseCoopers beklaget det som skjedde og tok på seg skylden i går, samtidig som bildet av en konvolutt hvor det står beste kvinnelige skuespiller ble spredd på nettet. Konvolutten var i Warren Beattys hånd, og den var altså plassert der av PwCs representant. Nå har selskapet sendt ut forklaring og unnskyldning nummer to skriver Deadline.com, og syndebukken har fått et navn.

PwC-representant Brian Cullinan ga ved en feil den andre konvolutten med «beste kvinnelige skuespiller» i stedet for den med «beste film» til Dunaway og Beatty. Da feilen hadde skjedd ble ikke prosedyrene for å rette den opp fulgt opp kjapt nok av herr Cullinan eller hans partner.

Halvveis ut i takketalene for «La La Land» informerte produsentene vinnerne om at det hadde skjedd en feil. Det var «La La Land»-produsent Jordan Horowitz som annonserte at «Moonlight» var riktig vinner.

PwC skriver videre at de beklager dypt overfor «La La Land»-crewet, Warren Beatty og Faye Dunaway, Jimmy Kimmel, kanalen ABC og Akademiet, som de skriver ikke har noe skyld i hva som skjedde.

Akademiet har også sendt ut en unnskyldning hvor de beklager det som skjedde, og hvor de gjør det kjent at hendelsen blir undersøkt, og det blir vurdert hva som skal gjøres.