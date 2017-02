Slik ladet Hollywood-stjernene opp til Oscar-utdelingen

Hollywood-stjernene var samlet før Oscar-utdelingen for å feire kvinnene i filmbransjen.

Natt til mandag norsk tid er det klart for Oscar-utdeling i Los Angeles, hvor fjorårets beste filmer og skuespillere skal kåres av Oscar-akademiet.

Hollywood-stjerne har startet feiringen for lenge siden, med flere såkalte «Oscar Pre-Parties». Fredag kveld inviterte organisasjonen «Women In Film» til fest, og der ble de 46 kvinnene som er Oscar-nominert i år hedret.

Flere kvinner som kan vinne en pris var til stede, blant annet skuespillerne Emma Stone, som kan vinne prisen for beste kvinnelige hovedrolle for «La La Land» og Meryl Streep, som kan vinne samme pris for sin innsats i «Florence Foster Jenkins».

Skuespillerne Brie Larson, Meryl Streep og Viola Davis var også på Oscar-festen, skriver Vogue. Både kvinner foran og bak kamera ble feiret.

Organisasjonen «Women In Film» jobber for at det skal være like muligheter for kvinner og menn i filmbransjen.

Dette året har Oscar-akademiet blitt kritisert for at det er få kvinner som er nominert i kategoriene som ikke omhandler skuespillere.

Ifølge «Women In Film» er kun 30 prosent av de Oscar-nominerte i år kvinner, skriver Elle. Organisasjonens leder, Cathy Shulman, sier til nettstedet at de verste kategoriene er foto, klipping og regi. Ingen kvinnelige fotografer har noensinne vært nominert til Oscar, skriver Elle.

PÅ OSCAR PRE-PARTY: Regissør Ava DuVernay, lederen av «Women In Film» Cathy Schulman og skuespiller Meryl Streep. Foto: Vivien Killilea , AFP/NTB Scanpix

Regissøren Ava DuVernay, som er nominert med sin film «13th» i kategorien for beste dokumentar, uttalte at kvinner i filmbransjen må stå sammen.

– Vi er i en kamp akkurat nå, så vi må slå oss sammen. Det er makt i å være mange og stå sammen. Jeg håper at vi kan ta energien som er i dette rommet og forlenge den ut året, sa DuVernay, ifølge E News.

Natt til mandag norsk tid deles Oscar-prisene ut fra Dolby Theatre i Los Angeles. Der er musikalen «La La Land» storfavoritt, med hele 14 nominasjoner.

VG kommer til å følge sendingen og rapportere fra prisutdelingen gjennom natten.

