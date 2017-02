Ryan Gosling tar aldri Eva Mendes med på fest

Eva Mendes glimret med sitt fravær på både Golden Globe Awards og Oscar-festen. Søndag hadde han søsteren Mandi som følge.

Den som hadde håpet å se stjerneparet skride opp den røde løperen på Oscar-gallaen sammen, ventet forgjeves. Ryan Gosling (36), aktuell i kritikerroste «La La Land», er hvert år en hyppig gjest på de store prisutdelingene. Samboeren Eva Mendes (42), derimot, er aldri med.

Utenlandske medier som Vogue og Bustle, omtaler kanadiske Gosling og amerikansk-cubanske Mendes som Hollywoods mest private par. E! Online skrev i forrige uke: «Vil Ryan Gosling endelig vise seg med Eva Mendes som sitt følge søndag?».

Han fikk også spørsmålet på Santa Barbara International Film Festival tidligere denne måneden – om han planla å ta med samboeren:

– Å, det vet jeg ikke. Det er ennå en stund til.

Men nei. Mendes, som ikke var å se da Gosling vant pris for beste mannlige hovedrolle under Golden Globe Awards i januar, var heller ikke å se på Oscar-utdelingen – den desidert gjeveste stjernefesten av dem alle.

Gosling kom i stedet sammen med søsteren Mandi Gosling. Hun har også tidligere – før han ble kjæreste med Mendes – vært brorens følge i rampelyset.

2012: Eva Mendes og Ryan Gosling på premieren til «The Place Beyond The Pines» i Toronto for snart fem år siden. Foto: Sonia Recchia

Hvorfor de velger å holde en så lav profil i offentligheten er uvisst.

Faktisk må vi så langt tilbake som til 2012 for å finne bilder av de to på en rød løper sammen. Det var på premieren til «The Place Beyond The Pines», hvor de begge sto på rollelisten og dermed var «programforpliktet» til å posere sammen.

Det var under innspillingen av denne filmen at det slo gnister, selv om de to angivelig hadde kjent hverandre i flere år. Siden har paret fått to døtre sammen.

MinMote konkluderer med at Ryan Gosling var blant de best kledde mennene på Oscar-gallaen. Hollywoodlife skrev i januar at designerne på sin side sloss om å få lov til å kle opp Eva Mendes. Men der ble altså samtlige snytt for muligheten.

Gosling var nominert til Oscar for beste mannlige hovedrolle også søndag, men vant ikke. Fra tidligere takketaler vet vi imidlertid at selv om han takker sin bedre halvdel i talene, så unnlater han konsekvent å nevne navnet hennes. «Kvinnen min», «skatten min» og «engelen min» er betegnelser han bruker.

HOLLYWOOD-STJERNE: Eva Mendes, her for noen år siden. Foto: AP

Men selvsagt er det aldri tvil om hvem han sikter til. På Golden Globe rørte Gosling forsamlingen og TV-seerne med følgende hyllest av Mendes:

– Mens jeg sang, danset og spilte piano, og hadde en av de beste opplevelsene under en innspilling, var min kjære opptatt med å oppdra datteren vår, samtidig som hun var gravid med vår neste, og samtidig som hun forsøkte å hjelpe sin bror med å overvinne kreften.

Mendes' bror Carlos gikk bort i april i fjor, 53 år gammel.

Det har vært spekulert på om paret har giftet seg i «hemmelighet», men det skal ikke medføre riktighet, ifølge Vanity Fair.

Siden rollen i «Lost River» i 2014 har Mendes ikke vist seg på filmlerretet men konsentrert seg om morsrollen. Hun er ellers kjent fra filmer som «The Women», «Stuck On You» og «Training Day» og «Fast and Furious».

