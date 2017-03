Revisorer får aldri mer jobbe med Oscar-utdelingen

De to PwC-revisorene som er ansvarlige for sammenblandingen av vinner-konvoluttene, og dermed forårsaket tidenes Oscar-skandale, får aldri mer jobbe med den prestisjefylte prisutdelingen.

Det opplyser Oscar Akademiets president Cheryl Boone Isaacs til AP onsdag kveld. Samtidig sier hun at revisorfirmaet PricewaterhouseCoopers forhold til Oscar Akademiet fortsatt er uavklart.

Amerikanske medier og PwC har navngitt Brian Cullinan og Martha Ruiz, som ansvarlige for Oscar-konvoluttene og dermed også ansvarlige for konvolutt-rotet.

I følge Page Six var det dette som skjedde bak scenen kort tid før tidenes Oscar-skandale var et faktum: Like før han ga vinnerkonvolutten med navnet på årets film til Warren Beatty, var Brian Cullinan opptatt med å sende en tweet med et bilde av Emma Stone.

– Det var denne distraksjonen som forårsaket tabben, sier Boone Isaacs.

Bilder tatt bak scenen og som er blitt kjent nå viser at alle følger intenst med på prisutdelingen og hva som skjer på scenen. Alle unntatt Brian Cullinan som er oppslukt av å sende meldinger fra mobiltelefonen sin, skriver Daily Mail.

– Brian Cullinan har det forferdelig - og han er helt ute av seg, sier PwCs styreformann Tim Ryan.

Selskapet la mandag ikke skjul på det har vært et tungt døgn etter at tidenes Oscar-skandale var et faktum. PwC forklarte da Cullinan ga ved en feil den andre konvolutten med «beste kvinnelige skuespiller» i stedet for den med «beste film» til Dunaway og Beatty. Da feilen hadde skjedd ble ikke prosedyrene for å rette den opp fulgt opp kjapt nok av Cullinan eller hans partner.

PwC skriver videre at de beklager dypt overfor «La La Land»-crewet, Warren Beatty og Faye Dunaway, Jimmy Kimmel, kanalen ABC og Akademiet, som de skriver ikke har noe skyld i hva som skjedde.

Akademiet har også sendt ut en unnskyldning hvor de beklager det som skjedde, og hvor de gjør det kjent at hendelsen blir undersøkt, og det blir vurdert hva som skal gjøres.