Oscarutdelingen snart over: Rekorden glapp for «La La Land»

Sverige fikk en Oscar da filmfotograf Linus Sandberg skaffet «La La Land» en av filmens fem priser. Det er klart at musikalen ikke slår «Titanic»-rekorden på 11 Oscar.

Klokken 02.30 natt til mandag startet utdelingen av filmbransjens gjeveste priser i Hollywood. VG følger showet løpende gjennom natten.

«La La Land» hadde like mange nominasjoner som rekordholderne «Titanic» og «Alt om Eva», 14. Rekorden for flest Oscar-priser til én film har «Titanic», «The Lord of the Rings: Atter en konge» og «Ben Hur» med 11.

Casey Affleck vant sin første Oscar for hovedrollen i «Manchester by the Sea». En beveget Affleck startet med å takke en av sine mednominerte.

– Det betyr så mye for meg, takk! Denzel Washington var en av de første som fikk meg til å begynne med skuespill. Jeg traff ham for første gang i kveld, sa han før han fortsatte å takke mange av dem som har hjulpet ham gjennom karrieren.

– Jeg skulle ønske jeg hadde noe mer meningsfylt å si, men jeg er bare overveldet av å være en del av dette fellesskapet, sa han til slutt.

Også Emma Stone fikk med seg sin første statuett hjem, for innsatsen i «La La Land». Hun var tidligere nominert for «Barnepiken». Hun takket regissør Damien Chazelle, som rett før ble den yngste noensinne til å vinne Oscar for Beste regi.

– Til alle mine mednominerte. Det er en så stor ære å stå her sammen med dere! Virkelig! Ryan Gosling, takk for at du fikk meg til å le og løfte listen hele tiden! Og vennene mine: Jeg skal klemme dritten ut av dere når jeg kommer til meg selv! sa Stone.

Gråt under talen



Viola Davis var tydelig beveget da hun holdt sin takketale etter å ha mottatt sin første Oscar for birollen i «Fences».

– Jeg er glad jeg ble en kunstner, for det er det eneste yrket som feirer hva det betyr å være menneske, sa Davis.

TÅREVÅTT: Viola Davis vant sin første Oscar på sin tredje nominasjon, for birollen i «Fences». Det ble et sterkt øyeblikk for skuespilleren. Foto: Mark Ralston , AFP

Hun begynte å gråte mot slutten av talen som hedret skuespillerkunsten, da hun takket motspiller Denzel Washington og familien, mannen og døtrene sine.

Svenske vant



Den svenske filmfotografen Linus Sandgren vant Beste foto med filmen «La La Land», og Jimmy Kimmel passet på å gi vinneren sine kondolanser for «det som skjedde i Sverige i forrige uke - Jeg håper familien din er i sikkerhet!».

Sverige mistet derimot sin sjanse til å vinne kategorien Beste fremmedspråklige film i kveld, da Irans Asghar Farhadi vant sin andre Oscar for «The Salesman». Regissøren selv boikotter utdelingen i solidaritet med sine landsmenn som ikke får lov å reise inn i USA etter Trumps immigrasjons-forbud for sju land.

Svenske Alicia Vikander, som vant Oscar i fjor, delte ut kveldens første pris, for beste mannlige birolle, til Mahershala Ali for innsatsen i «Moonlight». Han sendte en hilsen til kona, som fødte parets sønn for tre dager siden.

Artist og skuespiller Justin Timberlake hadde æren med å åpne sendingen, da han fremførte «Can't Stop the Feeling!» fra filmen «Troll» mens han danset gjennom Dolby Theatre i Los Angeles. Timberlake er også Oscar-nominert for låten. I år er Jimmy Kimmel Oscar-vert for første gang. Han har tatt over etter Chris Rock i fjor.

– Jeg har aldri vært på Oscar før, og med den farten dere går gjennom verter på, blir det sikkert siste gang også, sa Kimmel da han entret scenen.

Trump-spøker



Talkshowverten sa han ville unngå å gå inn på politikk, men kom med et stikk til Trump da han sa «Vi må nesten takke Trump. For i fjor fremsto Oscar-akademiet som rasistisk.» Flere Trump-spøker fulgte utover kvelden. «Vi hater fake news, men vi elsker fake tan», fastlo Kimmel.

Som ventet spøkte han også med sin nemesis, Matt Damon, og påpekte at Damon ga rollen i Oscar-nominerte «Manchester by the Sea» til barndomsvennen Casey Affleck for i stedet å spille inn «en kinesisk hestehale-film. Som tapte 86 millioner dollar» - med referanse til «The Great Wall».

Kimmel gjorde også et stort nummer av Trumps Meryl Streep-tweet der presidenten kalte henne «en av de mest overvurderte skuespillerne i Hollywood». Streep er nominert for 20. gang i år, og verten ba salen gi en «totalt ufortjent» applaus til veteranen.

Turist-stunt



Verten arrangerte også et stunt der han dro en hel turistbuss inn i Dolby Theatre og lot dem hilse på Hollywoodstjernene på første rad. Turistene knipset selfies med skuespillerne og statuettene, og flere ga Meryl Streep en klem og kyss på hånden. Kimmel arrangerte også et «liksom-bryllup» der Denzel Washington lot som han viet to forlovede.

Her er oversikten over alle årets nominerte. Etter hvert som vinnerne blir lest opp, markerer vi dem i fet skrift. De nyligst annonserte prisene ligger øverst:

Nominerte og vinnere

Beste film:

«Arrival»

«Fences»

«Hacksaw Ridge»

«Hell or High Water»

«Hidden Figures»

«La La Land»

«Lion»

«Manchester By The Sea»

«Moonlight»

Kvinnelig hovedrolle:

Isabelle Huppert, «Elle»

Ruth Negga, «Loving»

Natalie Portman, «Jackie»

Emma Stone, «La La Land»

Meryl Streep, «Florence Foster Jenkins»

Mannlig hovedrolle:

Casey Affleck, «Manchester by the Sea»

Denzel Washington, «Fences»

Ryan Gosling, «La La Land»

Viggo Mortensen, «Captain Fantastic»

Andrew Garfield, «Hacksaw Ridge»

Regi:

Damien Chazelle, «La La Land»

Barry Jenkins, «Moonlight»

Kenneth Lonergan, «Manchester by the Sea»

Denis Villeneuve, «Arrival»

Mel Gibson, «Hacksaw Ridge»

Adaptert manus:

«Arrival», Eric Heisserer

«Fences», August Wilson

«Hidden Figures», Allison Schroeder og Theodore Melfi

«Lion», Luke Davies

«Moonlight», Barry Jenkins og Tarell Alvin McCraney





Originalmanus:

«Hell or High Water», Taylor Sheridan

«La La Land», Damien Chazelle

«The Lobster», Yorgos Lanthimos og Efthimis Filippou

«Manchester by the Sea», Kenneth Lonergan

«Moderne kvinner» («20th Century Women»), Mike Mills

Originalsang:

«Can't Stop the Feeling!» - «Troll»

«How Far I'll Go» - «Vaiana»

«City of Stars» - «La La Land»

«Audition (The Fools Who Dream)» - «La La Land»

«The Empty Chair» - «Jim: The James Foley Story»

Originalmusikk:

«La La Land», Justin Hurwitz

«Jackie», Mica Levi

«Moonlight», Nicholas Britell

«Lion», Hauschka og Dustin O'Halloran

«Passengers», Thomas Newman





Foto:

«La La Land», Linus Sandgren

«Moonlight», James Laxton

«Arrival», Bradford Young

«Silence», Rodrigo Prieto

«Lion», Greig Fraser

Kortfilm:

«Ennemis intérieurs», Selim Azzazi

«La femme et le TGV», Timo von Gunten og Giacun Caduff

«Silent Nights», Aske Bang og Kim Magnusson

«Sing», Kristof Deák og Anna Udvardy



«Timecode», Juanjo Gimenez





Kortfilm dokumentar:

«Extremis»

«4.1 Miles»

«Joe’s Violin»

«Watani: My Homeland»

«The White Helmets»

Filmklipping:

«La La Land», Tom Cross

«Moonlight», Nat Sanders and Joi McMillon

«Hacksaw Ridge», John Gilbert

«Arrival», Joe Walker

«Hell or High Water», Jake Roberts

Visuelle effekter:

«Jungelboken», Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones og Dan Lemmon

«Doctor Strange», Stephane Ceretti, Richard Bluff, Vincent Cirelli og Paul Corbould

«Rogue One: A Star Wars Story», John Knoll, Mohen Leo, Hal Hickel og Neil Corbould

«Deepwater Horizon», Craig Hammack, Jason Snell, Jason Billington og Burt Dalton

«Kubo og det magiske intrumentet», Steve Emerson, Oliver Jones, Brian McLean og Brad Schiff

Produksjonsdesign:

«Arrival», Patrice Vermette, Paul Hotte

«Fabeldyr og hvor de er å finne», Stuart Craig og Anna Pinnock

«Hail, Caesar!», Jess Gonchor og Nancy Haigh

«La La Land», David Wasco og Sandy Reynolds-Wasco

«Passengers», Guy Hendrix Dyas og Gene Serdena

Langfilm animasjon:

«Kubo og det magiske instrumentet» («Kubo and the Two Strings»)

«Vaiana» («Moana»)

«Løvetannbarn» («My Life as a Zucchini»)

«The Red Turtle»

«Zootropolis» («Zootopia»)

Kortfilm animasjon:

«Blind Vaysha»,Theodore Ushev

«Borrowed Time», Andrew Coats og Lou Hamou-Lhadj

«Pear Cider and Cigarettes», Robert Valley og Cara Speller

«Pearl», Patrick Osborne

«Piper», Alan Barillaro og Marc Sondheimer





Fremmedspråkelig film:

«Min pappa Toni Erdmann», Tyskland

«Forushande» («The Salesman»), Iran, AsgharFarhadi

«En mann ved navn Ove», Sverige

«Under sanden» («Land of Mine»), Danmark

«Tanna», Australia

Kvinnelig birolle:

Viola Davis, «Fences»

Michelle Williams, «Manchester by the Sea»

Naomie Harris, «Moonlight»

Nicole Kidman, «Lion»

Octavia Spencer, «Hidden Figures»

Lydmiks:

«La La Land», Andy Nelson, Ai-Ling Lee og Steve A. Morrow

«Hacksaw Ridge», Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie og Peter Grace

«Rogue One: A Star Wars Story», David Parker, Christopher Scarabosio og Stuart Wilson

«Arrival», Bernard Gariépy Strobl og Claude La Haye

«13 Hours», Greg P. Russell, Gary Summers, Jeffrey J. Haboush og Mac Ruth





Lydklipp

«Hacksaw Ridge», Robert Mackenzie og Andy Wright

«Deepwater Horizon», Wylie Stateman og Renée Tondelli

«Arrival», Sylvain Bellemare

«Sully», Alan Robert Murray og Bub Asman

«La La Land», Ai-Ling Lee og Mildred Iatrou Morgan

Langfilm dokumentar:

«Havet brenner»

«I Am Not Your Negro»

«Life, Animated»

«O.J.: Made in America»

«Det 13.»

Kostymedesign:

Mary, Zophres, «La La Land»

Madeline Fontaine, «Jackie»

Consolata Boyle, «Florence Foster Jenkins»

Colleen Atwood, «Fabeldyr og hvor de er å finne»

Joanna Johnston, «Allierte»

Sminke og hårstyling:

«En mann ved navn Ove», Eva von Bahr og Love Larson

«Star Trek Beyond», Joel Harlow og Richard Alonzo

«Suicide Squad», Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini og Christopher Nelson





Mannlig birolle:

Mahershala Ali, «Moonlight»

Jeff Bridges, «Hell or High Water»

Lucas Hedges, «Manchester by the Sea»

Dev Patel, «Lion»

Michael Shannon, «Nocturnal Animals»