Oscar: Viste feil bilde av avdød stjerne

Den australske stjerneregissøren Jan Chapman (66) skvatt i stolen da hun så bildet av seg selv under Oscar-utdelingens minneseanse om sine avdøde kolleger i året som gikk.

For Chapman lever i beste velgående.

Ifølge Variety reagerte Jen Chapman kraftig da hun oppdaget tabben fra Oscar-akademiet. Bildet av henne ble brukt i et minneord om kostymedesigneren Janet Patterson som døde i oktober 2015.

– Jeg ble knust over bruken av bildet av meg i stedet for min gode venn og mangeårige samarbeidspartner Janet Patterson, skriver hun i en epost til Variety.

– Jeg hadde mast på agenten hennes om at de måtte sjekke hvilket fotografi som kom til å brukes og forsto det slik at Akademiet allerede hadde forsikret agenten om at dette var i orden. Janet var en strålende skjønnhet og fire ganger Oscar-nominert, og det er svært skuffende at feilen ikke ble oppdaget, skriver Chapman, og legger lakonisk til;

– Jeg er i live, har det bra og er aktiv som produsent.

Avdøde Janet Patterson var også australsk og jobbet med Jan Chapman ved flere anledninger, deriblant på Jane Campions klassiske «The Piano». I Oscar-utdelingens In Memoriam-sekvens var alle data om Patterson korrekte, men bildet var altså av Chapman.

Tabben kommer likevel i skyggen for den store skandalen under søndagens Oscar-utdeling, da Warren Beatty og Faye Dunaway hadde fått feil konvolutt da de skulle annonsere årets beste film.

I konvolutten sto det «La La Land», mens den korrekte vinneren var «Moonlight».

– Vi beklager oppriktig overfor «Moonlight», «La La Land», Warren Beatty, Faye Dunawayog Oscar-seerne for feilen som ble gjort under annonseringen av beste film. Beatty og Dunaway hadde beklageligvis fått en konvolutt med feil kategori, heter det i en pressemelding fra arrangørene i PriceWaterhouseCoopers, gjengitt i Los Angeles Times.

PriceWaterhouseCoopers presiserte samtidig at de ville gjøre alt for å finne ut hvordan feilen kunne oppstå.