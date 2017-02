«Moonlight»-produsenten om Oscar-tabben: – Det var som en Shakespearsk-tragedie

Dette tenkte produsentene for «La La Land» og «Moonlight» da det gikk opp for dem at Warren Beatty (79) og Faye Dunaway (76) hadde lest opp feil vinner i den gjeve kategorien for årets beste film.

Amerikanske medier har hele «dagen derpå» vært opptatt av rotet rundt kåringen av vinneren av den prestisjetunge Oscar-prisen for beste film. Ikke minst handlet det mye om hvordan produsentene for henholdsvis «Moonlight» og «La La Land», Barry Jenkins og Jordan Horowitz reagerte, skriver Variety.

– Dette gjorde at kvelden bare ble enda mer surrealistisk for meg, sier «Moonlight»-produsenten Barry Jenkins i et intervju med CBS This Morning.

Bakgrunn: Gedigen Oscar-tabbe

– De sier at virkeligheten overgår diktning, slik var det for meg da dette skjedde. Det som skjedde og måten det skjedde på gjorde det mye vanskeligere alt sammen, fortsatte Jenkins.

I RETTE HENDER: Barry Jenkins, produsent for «Moonlight» med Oscar-statuetten for beste film. – – Dette gjorde at kvelden bare ble enda mer surrealistisk for meg, sier Jenkins i et intervju med CBC This Morning mandag. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

– For meg handlet det om å ha fokus på å sørge for at «Moonlight» fikk den anerkjennelsen filmen fortjente. Det var et helt surrealitisk øyeblikk, men akkurat da handlet det ikke om meg, sier «La La Land»-produsenten Jordan Horowitz til ABCs «Good Morning America».

Horowitz har i løpet av mandagen fått mye ros for måten han taklet det som for han og resten av teamet bak «La La Land», også må ha vært tøft.

Her er alle årets Oscar-vinnere

– Men på den annen side, folkene bak «Moonlight» er også mine venner, sier Horowitz.

For det er et faktum at produsentene bak de to filmene har de siste månedene rukket å bli godt kjent når de har reist rundt fra den ene prisutdelingen til den andre.

Men «Moonlight»s produsent Barry Jenkins la ikke skjul på overfor CBC This Morning at han fortsatt trengte tid på å fordøye det hele.

– Det ble på mange måter en Shakespearsk-tragedie, kanskje til og med enda litt mer interessant.

SANNHETENS ØYEBLIKK: Jordan Horowitz, «La La Land»s produsent viser frem konvolutten som beviser at hans film ikke vant Oscar for beste film. Warren Beatty og programlederen Jimmy Kimmel følger med. Foto: Chris Pizzello , AP

Til ABCs «Good Morning America» fortalte «La La Land»s Jordan Horowitz litt mer om hvordan han opplevde situasjonen da han stod på scenen sammen Warren Beatty og Faye Dunaway og skulle takke for en Oscar som det skulle vise seg ikke var hans.

Fikk du med deg den andre Oscar-tabben? Viste feil bilde av avdød stjerne

– Det var bare kaos og forvirring på scenen - og jeg fikk denne snikende, men samtidig urokkelige erkjennelsen av at noe var galt, her var det noe som ikke stemte, forteller Horowitz.

Der og da skjønte han at han måtte vise frem innsiden av konvolutten for at alle skulle skjønne at han snakket sant da han sa:

– Det var «Moonlight» som vant. Seriøst, dette er ingen spøk: De leste feil. Det er «Moonlight» som vant beste film! Det er med glede jeg gir denne over til verdige vinnere, sa «La La Land»-produsenten og ga fra seg Oscar-statuetten til «Moonlight»-gjengen.

.