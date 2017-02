I natt avgjøres Oscar

Årets Oscar-show byr på mer mangfold enn noensinne, men Octavia Spencer avviser at det henger sammen med motreaksjonen mot kritthvit prisutdeling de siste årene.

I natt avgjøres hvem av Hollywoods stjerner som stikker av med Oscar-gullstatuettene til 5,8 millioner kroner hver.

Les også: Dette koster Oscarshowet

Ingen norske kanaler viser Oscar-utdelingen direkte i år. I Sverige er det mediehuset Aftonbladet som sender showet, men det vil nordmenn flest være forhindret fra å se på grunn av geoblokking. VG kommer til å følge sendingen og rapportere fra prisutdelingen gjennom natten.

Ingen norske nominert

Sendingen starter kl. 17.30 søndag Los Angeles-tid, altså 02.30 natt til mandag, og utdelingen foregår i Dolby Theatre i filmbyen.

(Saken fortsetter under video-guiden)

Årets nominerte ble annonsert 24. januar, og da ble det klart at norske «Kongens nei» ikke nådde opp. Det gjorde derimot danske «Under sanden» og svenske «En mann ved navn Ove». Musikalen «La La Land» markerte seg med hele 14 nominasjoner og tangerte dermed rekorden til «Titanic» (1997) og «Alt om Eva» (1950).

Se den komplette listen over de nominerte her

Mer variasjon i hudfarge



Ifølge Variety er årets Oscarutdeling den første noensinne der skuespillere som er svarte er nominert i samtlige skuespiller-kategorier. Denzel Washington er nominert for «Fences», Ruth Negga for «Loving», Mahershala Ali for birollen i «Moonlight», Viola Davis for birollen i «Fences», Naomie Harris for birollen i «Moonlight» og Octavia Spencer for birollen i «Hidden Figures».

Bakgrunn: Oscar-prisen i krise etter «Blenda-hvit»-kritikk

I år er totalt sju fargede filmkunstnere nominert, mot null i 2015 og 2016.

Etter i flere år å ha blitt beskyldt for å ha et for «hvitt fokus», og kampanjen #OscarsSoWhite i 2015, bestemte Oscar-akademiet i fjor at de skulle ta grep for å øke mangfoldet og sikre at medlemsmassen innen 2020 i større grad speiler befolkningen.

Les mer: Tar grep for å øke Oscar-mangfoldet

Det er kjent fra en gjennomgang LA Times gjorde i 2013 at Oscar-akademiet, altså de som stemmer frem Oscar-nominasjonene og vinnerne, da besto av 93 prosent hvite medlemmer og 76 prosent menn. Snittalderen på de rundt 6000 medlemmene fra ulike yrkesgrener i filmbransjen var da 63 år.

Bakgrunn: Eldre, hvite menn avgjør Oscar

– Ingen sammenheng med #OscarsSoWhite



Octavia Spencer, som i år er nominert for rollen i «Hidden Figures», mener økningen av nominasjoner til fargede skuespillere i år ikke er et resultat av #OscarsSoWhite.

NOMINERT: Octavia Spencer (i midten) er nominert for rollen i «Hidden Figures». Foto: Hopper Stone , AP/Twentieth Century Fox

– Jeg tror dere innbiller dere det. Men når du vet hvordan filmer lages, er eksplosjonen av filmer med fargede skuespillere ikke noen reaksjon på #OscarsSoWhite, sa hun til Deadline tidligere i februar, og la til:

– Jeg ser ikke på dette årets tendens som en isolert hendelse, men på den annen side trodde jeg Hillary kom til å bli president også, så man kan aldri vite.

Hun sier hun ikke lenger gidder å bruke penger på en kinobillett om ikke filmen har homofile, afrikansk-amerikanske eller latino-rollefigurer.

Fikk du med deg: Tyldum tatt opp i Oscar-akademiet

– For å være ærlig ser jeg nok av homogenitet. Og når vi stopper å bruke penger på ting som ikke representerer oss alle, så vil vi se en eksplosjon av mangfold. Kunst handler om å nå mennesker du vanligvis ikke ville nådd. Det handler om å samle alle, sier Spencer.

Regissør Morten Tyldum er blant medlemmene i Oscar-akademiet. Han var blant de 322 nye som ble tatt opp i 2015. Hans «The Imitation Game» fikk åtte Oscar-nominasjoner det året, deriblant for Beste regi og Beste mannlige hovedrolle. Filmen vant én pris, for beste adapterte manus. I år er hans nye film «Passengers» nominert til to: for Beste produksjonsdesign og Beste originalmusikk.

Les også: Chris Rock til angrep på «hvite Hollywood»