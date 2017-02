Gedigen Oscar-tabbe: Leste opp feil beste film

Oscarshowet endte med skandale da Warren Beatty (79) leste opp «La La Land» som vinner av Beste film. Hele crewet var oppe på scenen da de oppdaget at «Moonlight» var den virkelige vinneren.

Kvelden var kommet til den aller gjeveste utdelingen da veteranene Warren Beatty og Faye Dunaway (76) fikk lov til å lese opp vinneren av beste film.

– Vinneren er «La La Land», sa Warren Beatty, og hele crewet fra filmen løp glade til scenen.

Flere av de viktigste aktørene fra filmen holdt takketale før Jordan Horovitz, en av produsentene for filmen plutselig stoppet og fortalte publikum at det hadde skjedd en feil.

LESTE OPP FEIL: Warren Beatty i midten hadde fått feil konvolutt. Her er han på scenen med crewet fra «La La Land», som altså ikke vant. Foto: Mark Ralston , AFP

– Det var «Moonlight» som vant. Seriøst, dette er ingen spøk: De leste feil. Det er «Moonlight» som vant beste film! Det er med glede jeg gir denne over til verdige vinnere, sa «La La Land»-produsenten da han ga fra seg Oscar-statuetten til «Moonlight»-gjengen.

Det som hadde skjedd var at Warren Beatty hadde fått feil konvolutt. Han hadde altså ikke surret selv. Det fikk han forklare fra scenen.Han kom inn igjen sammen med Jimmy Kimmel.

DEN RIKTIGE VINNEREN: Barry Jenkins, regissør for «Moonlight» med Oscar-statuetten for beste film. Foto: Lucy Nicholson , Reuters

– Det stod Emma Stone, «La La Land». Det var derfor det tok så lang tid og jeg kikket så lenge på Faye Dunaway, forklarte Beatty.

Skuespilleren hadde altså fått konvolutten for beste kvinnelige hovedrolle som like før var delt ut til Emma Stone.

– Jeg prøvde ikke å være morsom, sa han nesten med gråten i halsen.

– Men du var morsom, parerte kveldens vert, Jimmy Kimmel mens folk forsøkte å summe seg etter tabben.

Han forsøkte også med litt med mer humor fra scenen, og refererte til en annen giganttabbe fra underholdningsbransjen i fjor.

– Folkens, det er veldig uheldig det som skjedde. Personlig skylder jeg på Steve Harvey. Jeg skal se til at dere får en Oscar likevel. Hvorfor kan vi ikke bare gi ut en hel haug av dem?

Steve Harvey er mannen som leste opp feil Miss Universe i desember 2015.



Da han omsider fikk ordet, var det en tydelig sjokkert Barry Jenkins som takket for prisen, den aller gjeveste under Oscar-natten.

– Ikke engang i mine drømmer kunne dette ha skjedd, men til helvete med drømmer – jeg er ferdig med å drømme, for dette har skjedd, sa «Moonlight»-regissøren fra scenen.

Dermed har «Moonlight» tre priser fra årets Oscarutdeling, for Beste birolle, Beste adapterte manus og Beste film.

Det kommer garantert til å bli oppvaskmøter etter skandalen. Mange, blant dem skuespiller Jessica Chastain, spør seg hvorfor det tok så lang tid før produsentene av Oscar-showet klarte å oppdage feilen.

Jimmy Kimmel fortsatte «brannslukkingen» etter at «Moonlight»-crewet hadde kommet på scenen.

– Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg skylder meg selv for dette. La oss ikke glemme: Det er bare en prisutdeling. Altså, vi hater å se skuffede folk, men den gode nyheten er at vi fikk flere gode taler. Vi har mange flotte filmer. Jeg visste jeg kom til å kødde til dette, jeg visste det! Takk for at dere så på, jeg er tilbake til min vanlige jobb i morgen. Jeg lover jeg aldri kommer til å returnere. God kveld!

Emma Stone kommenterte den store snakkisen bak scenen. Det var altså konvolutten med hennes navn på som skapte trøbbel under utdelingen.

HUN VANT I HVERT FALL OSCAR: Emma Stone bak scenen sammen med Leonardo DiCaprio som delte ut prisen for beste kvinnelige hovedrolle. Foto: Christopher Polk , AFP

– Wow! Så dere det der? kom det fra Emma Stone etter tabben.

– Gud, jeg elsker «Moonlight» så mye. Selvfølgelig var det fantastisk å høre «La La Land», og jeg ville elsket å vinne prisen. Men vi er så glade på «Moonlight» sine vegne. Jeg synes det er en av de beste filmene gjennom tidene, sa hun, og fortsatte:

– Er dette det villeste Oscar-øyeblikket noen gang? spurte hun, før hun ventet noen sekunder med å svare på sitt eget spørsmål, kom det fra Emma Stone backstage like etter tabben

– Kult! Dette kommer til å være historie.

Mange Hollywood-kjendiser er allerede i gang med fleipingen på Twitter. Blant mange andre skriver Billy Crystal at han gjerne skulle sett det samme skje på valgnatten...





HER ER ALLE OSCAR-VINNERNE:



Beste film: «Moonlight»

Kvinnelig hovedrolle: Emma Stone, «La La Land»

Mannlig hovedrolle: Casey Affleck, «Manchester by the Sea»

Regi: Damien Chazelle, «La La Land»

Adaptert manus: «Moonlight», Barry Jenkins og Tarell Alvin McCraney

Originalmanus: «Manchester by the Sea», Kenneth Lonergan

Originalsang: «City of Stars» - «La La Land»

Originalmusikk: «La La Land», Justin Hurwitz

Foto: «La La Land», Linus Sandgren

Kortfilm: «Sing», Kristof Deák og Anna Udvardy

Kortfilm dokumentar: «The White Helmets»

Filmklipping: «Hacksaw Ridge», John Gilbert

Visuelle effekter: «Jungelboken», Robert Legato, Adam Valdez, Andrew R. Jones og Dan Lemmon

Produksjonsdesign: «La La Land», David Wasco og Sandy Reynolds-Wasco

Langfilm animasjon: «Zootropolis» («Zootopia»)

Kortfilm animasjon: «Piper», Alan Barillaro og Marc Sondheimer

Fremmedspråkelig film: «Forushande» («The Salesman»), Iran, AsgharFarhadi

Kvinnelig birolle: Viola Davis, «Fences»

Lydmiks: «Hacksaw Ridge», Kevin O’Connell, Andy Wright, Robert Mackenzie og Peter Grace

Lydklipp : «Arrival», Sylvain Bellemare

Langfilm dokumentar: «O.J.: Made in America»

Kostymedesign: Colleen Atwood, «Fabeldyr og hvor de er å finne»

Sminke og hårstyling: «Suicide Squad», Alessandro Bertolazzi, Giorgio Gregorini og Christopher Nelson

Mannlig birolle: Mahershala Ali, «Moonlight»