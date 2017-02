Dette koster Oscar-festen

Bare den røde løperen koster 250.000 kroner, ifølge Variety. Les hva Oscar-ekstravagansen koster.

Søndag kveld går den 89. utgaven av Oscar-utdelingen av stabelen i Los Angeles.

Se oversikt over alle årets nominerte her.

I fjor fikk Oscar-akademiet mye kritikk for de dyre gavebagene de nominerte pleier å få. Det er snakk om de 25 nominerte i skuespiller- og regi-kategoriene som får disse uoffisielle «goodiebag-ene» fra Distinctive Assets.

I fjor kostet de 200.000 dollar hver, eller nær 1,7 millioner kroner. Ansvarlig for å sette sammen gavepakken i år, Lash Fary, vil ikke oppgi til CNN hva årets bag vil være verdt, men røper at verdien er sekssifret.

Velger de nominerte å ta imot gavebagene, som ifølge The Guardian blant annet inneholder opphold på luksushotell, en Hawaii-ferie, 10-års leveranse av sminke og PT-timer med kjendistrener Alexis Seletzky, må de også skatte av dem. Oscar-akademiet sluttet å dele ut offisielle goodiebags i 2006, nettopp fordi skatteetaten, IRS, hadde en gjennomgang av gavene.

Dette koster Oscarshowet:

Variety har gått gjennom Oscar-økonomien, og presenterer i dag noen av utgiftene ved den stjernespekkede seremonien. Her er deres tall:

· Oscar statuetten, belagt med 34 karat gull, er verdt 5,8 millioner kroner (696.000 dollar)

· Den røde løperen opp mot Dolby Theatre koster 250.000 kroner (30.000 dollar)

· Hele seremonien koster totalt 360 millioner kroner (42,8 millioner dollar)

· Jimmy Kimmels honorar for å være Oscar-vert er «beskjedne» 125.000 kroner (15.000 dollar)

· Et reklameinnslag på 30-sekunder under Oscar-sendingen koster 17,6 millioner kroner (2,1 millioner dollar). Det er ifølge Variety 58 prosent billigere enn hva det koster under Super Bowl.

Ifølge Vox meldte United Talent Agency 8. februar at de avlyser sin årlige Oscar-fest og i stedet vil holde en innsamlingsaksjon for flyktninger. Selskapet donerer om lag 2 millioner kroner.