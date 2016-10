Braksuksess for «Kongens nei»

Erik Poppes storsatsning «Kongens nei» trengte kun tre uker på å bli årets mest sette film i 2016.

Til og med søndag kveld var filmen sett av hele 423.433 nordmenn og ligger dermed an til å bli en av de største publikumssuksessene de senere årene.

– Jeg er litt stum, men svært takknemlig, presiserer regissør Erik Poppe overfor VG.

Han kan se tilbake på tre uker med ikke bare fulle kinosaler, men også en unison tommel opp fra det norske kritikerkorpset for filmen som tar for seg de tre dramatiske døgnene i april 1940, da kong Haakon blir møtt med følgende ultimatum fra den tyske okkupasjonsmakten: Overgi deg og landet eller dø.

KONGEN OG KRONPRINSEN: Jesper Christensen som kong Haakon og Anders Baasmo Christiansen som kronprins Olav. Foto: Agnete Brun

– Etter en ukes tid med søvn, våkner jeg opp til sjokk – over den ufattelige interessen som dukket opp allerede i Slottsparken før premieren og som fortsatt ingen ende vil ta, sier Poppe.

– Formidabel film

I filmen gestaltes kong Haakon av danske Jesper Christensen, mens hans sønn, daværende kronprins Olav, blir spilt av Anders Baasmo Christiansen.

– En formidabel og meget, meget severdig film, konkluderte VGs anmelder Jon Selås og ga filmen en sterk terningfemmer.

Erik Poppe har et lønnlig håp om at alle som vil se «Kongens nei» får anledning til å se den.

– Med færre visninger, men fulle saler håper jeg bare at folk finner frem til ledige seter og muligheter til å se filmen før den må vike plassen for filmer som står i kø for å overta salene!