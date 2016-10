Anne Hathaway ble ikke lykkelig over Oscar-statuetten i 2013

Skuespillerinnen følte det var feil å stå på scenen i en kjole verdt mer enn folk flest eier i sin livstid.

Anne Hataway (33) vant en Oscar for sin rolle som Fantine i musikalen «Les Miserables» i 2013. Den gangen gjemte hun ansiktet i hendene da hun tok i mot prisen.

– Det gikk i oppfyllelse, jublet hun fra scenen da.

I et nytt intervju med The Guardian avslører hun at hun følte seg ukomfortabel på scenen.

– Jeg gikk så smått fra vettet da jeg spilte inn den filmen, og det hadde ikke kommet tilbake ennå. Så måtte jeg reise meg opp foran alle de menneskene og føle noe jeg ikke følte, som var ukomplisert lykke, forteller hun.

Skuespiller mener det er åpenbart at man skal være lykkelig når man vinner en slik pris. Likevel følte hun det ikke sånn:

– Jeg følte det var feil at jeg sto der i en kjole som koster mer enn hva noen mennesker noensinne vil se, og tok i mot en pris for å portrettere en smerte som fortsatt føltes som en stor del av vår kollektive opplevelse av å være menneske. Jeg prøvde å late som jeg var lykkelig, og ble gjennomskuet.

Intens innspillingsperiode

Rollefiguren Fantine tvinges inn i prostitusjon etter at hun mister jobben som syerske på en fabrikk i Paris. Hun er nødt til å betale for sin datter, Cosettes, husly. Ifølge VGs anmelder i 2013 gikk Hathaway inn i rollen med en sitrende tilstedeværelse og en sterk og myk musikalitet som medfører rene flodbølgen av tårer hos en følsom tilskuer.

Ifølge Vanity Fair var filmingen intens for Hathaway. Hun klippet håret kort, gikk mye ned i vekt, og virket alltid som hun var på randen av utmattelse. I tillegg satte hun seg grundig inn i problemstillinger rundt prostitusjon, for å portrettere Fantine.

Da hun tok i mot statuetten skapte hun overskrifter for sine tårer, og sin dusrosa Prada-kjole.