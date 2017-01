Ny Hollywood-film for norsk stjerne-regissør

Den norske stjerneregissøren Joachim Rønning har inngått en opsjonsavtale med filmgiganten Paramount om å skrive og regissere en ny science fiction-film.

Det er det anerkjente nettstedet Deadline som skriver dette. Rønning skal selv ha pitchet den nye filmprosjektet, «Origin», i samarbeid med «Pirates of the Caribbean»-produsenten Jerry Bruckheimer, som også vil produsere den nye filmen.

Deadline skriver at Joachim Rønning skal skrive manus til «Origin» sammen med broren Andreas Rønning.

– «Origin» er en type film som minner om de filmene vi vokste opp med på åttitallet – filmer som inspirerte meg til å bli filmskaper, skriver Joachim Rønning i en kort epost til VG.

Ingen ønsker foreløpig å si noe konkret om hva filmen skal handle om, men vi snakker om en scienfiction film med stort budsjett, skriver Deadline.

Ved siden av å utvikle manus til den nye storfilmen for Paramount, er Joachim Rønning også knyttet til den nye bibelske storfilmen «Methuselah» med Tom Cruise på laget.

Ifølge en artikkel i Deadline i oktober har produsenten og Tom Cruise vært knyttet til filmprosjektet i ganske lang tid, mens det at Rønning skal være med skal ha pustet nytt liv i prosjektet.

Det som også er klart ifølge nettstedet er at dette heller ikke blir et samarbeidsprosjekt med makkeren Espen Sandberg. Rønning er i post-produksjonsfasen av «Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales», som han har regissert sammen med Sandberg. Den har planlagt norgespremiere i mai 2017.

De to er ikke minst kjent for de norske storfilene «Kon Tiki» og «Max Manus». Rønning og Sandberg har også regissert første sesong av Netflix-serien «Marco Polo».