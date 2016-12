Norske Ingvild Deila (29) kan bli den nye prinsesse Leia

Carrie Fisher (60) ble superstjerne i rollen som prinsesse Leia i de første Star Wars-filmene. Nå ser det ut til at norske Ingvild Deila (29) fra Åfoss i Telemark kan bli den nye prinsesse Leia.

I flere internasjonale medier - og på instagram blir Ingvild Deila som blant annet har hatt en mindre rolle i «Avengers: Age of Ultron», trukket frem som den nye prinsesse Leia i Star Wars spinoff, «Rogue One: A Star Wars Story».

«Rogue One: A Star Wars Story» har norgespremiere 14. desember. Filmen er regissert av Gareth Edwards.

VG har vært i kontakt med Ingvild Deilas norske familie, men de har fått beskjed om at hun ikke ønsker å la seg intervjue.

Ingvild Deila har de siste årene bodd i Brighton i Sør England har, i tillegg til den ene replikken hun hadde i rollen som World Hub Tech i Avenger-filmen, spilt flere større roller i såkalte lavbudsjettfilmer, samt kortfilmer, musikkvideoer, teaterstykker og reklamefilmer.

Se hva den nye «Star Wars»-traileren avslører



«Rogue One: A Star Wars Story» er den første i en rekke av fremtidige «Star Wars»-spinoffilmer. Med i filmen er blant annet Felicity Jones, Forest Whitaker og Mads Mikkelsen. Ettersom filmen er frittstående fra historien, er den ikke direkte koblet til fjorårets kassasuksess «Star Wars: The Force Awakens», eller sistnevntes oppfølger «Star Wars: Episode VIII» som kommer i 2017 - selv om alle filmer, selvfølgelig, finner sted i «a galaxy far, far away».

Fra før av er det kjent at Dart Vader dukker opp i filmen. Det ble avslørt i den andre traileren for Disney's «Star Wars»-spinoff «Rogue One: A Star Wars Story» som kom midt under OL-sendingene fra Rio. Uten at det gikk ikke ubemerket hen av den grunn.

«Rogue One: A Star Wars Story» har norgespremiere 14. desember. Filmen er regissert av Gareth Edwards.

Fikk du med deg denne? Röyksopp lager «Star Wars»-låt med legendarisk produsent

Nå skriver altså Cinema Blend at prinsesse Leia også dukker opp i filmen - og at den rollen er det norske Ingvild Deila som skal ha. Mange vil huske at Carrie Fisher (60) ble superstjerne i rollen som prinsesse Leia i den første «Star Wars»-trilogien.

– Deilas største rolle så langt er «World Hub Tech» in Avengers: Age of Ultron. Men hun har også vært med i en rekke mindre produksjoner også, skriver nettstedet.



«Avengers: Age of Ultron» hadde en lang rekke kjente navn som Robert Downey jr, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Samuel L. Jackson og Stellan Skarsgård på rollelisten.

Husker du? «Prinsesse Leia» avslører «Han Solo»-romanse: – Jeg har ventet lenge

– Det er helt sprøtt. Jeg hadde aldri trodd jeg skulle være med i en sånn storfilm. Jeg har ikke holdt på med skuespill så lenge, så det var flaks at de fant meg og at jeg var den typen de var ute etter. Det var helt uvirkelig egentlig, sa Ingvild Deila i et intervju med NRK da filmen var aktuell på norske kioner i fjor.

Til lokalavisen Varden fortalte Ingvild Deila at rollen hun hadde i filmen var rollen var liten.

– Jeg har vel en replikk med ham, som de lett kunne ha strøket. Det skjer jo stadig vekk i filmer, men de beholdt den. Det ble jeg glad for, sa Deila til Varden.

Filmanmeldelse: «Star Wars: The Force Awakens»

Avisen skriver videre at i 2015 så det ut til at det løsnet for Ingvild Deila rent karrieremessig. Da spilte hun inn fortsettelsen av «Hippopotamus, en psykologisk thriller i regi av Edward Palmer. Ikke bare det, hun spilte også inn «Hills» og er et apokalyptisk drama om to venner som må overleve i villmarken åtte år etter et virusutbrudd som har ødelagt mesteparten av vår sivilisasjon.

Deila som gikk på dramalinjen ved Skien videregående, flyttet til England for snart fire år siden for å studerehistorie og filosofi. Men hun fikk etterhvert anledning til å prøve seg som skuespiller - og i fjor hadde hun også en av hovedrollene i en nettserie som heter «Relationshit».

I intervjuet med NRK sa Ingvild Deila at rollen i «Avengers»-filmen kan ha vært gjennombruddet og at hun nå ønsker å se hvor langt karrieren kan gå.