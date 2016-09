Norske Hollywood-Tommy lager film om «Slaget om Narvik»

Tommy Wirkola skal ta for seg hva som skjedde i Narvik under 2. verdenskrig i en ny film. – Det blir ingen heltefilm, sier produsenten.

Filmprosjektet om det to måneder lange slaget i Narvik ligger tre år frem i tid, men for den nordnorske Hollywood-regissøren Tommy Wirkola er det et prosjekt som ligger hans hjerte nær.

Wirkola er i USA og ikke tilgjengelig fredag formiddag, men produsent Kjetil Omberg forklarer.

– Tommys bestefar var med i slaget, så dette er en film Tommy har hatt lyst til å lage siden debuten «Kill Buljo», forteller han.

MYE Å GJØRE: Regissør Tommy Wirkola. Foto: Janne Møller-hansen , VG

– Det er en underfortalt, til dels glemt historie. Det var her det var krig, og det var her Hitler ble påført sitt første nederlag.

– Trenger man enda en heltefilm fra 2. verdenskrig nå?

– Nei, det trenger man ikke, og det har vi heller ikke lyst til å lage. Det er definitivt helter her, men også veldig mange skjebner. Fleischer, som ledet slaget tok sitt eget liv, og mange av de som var med i slaget ble nektet krigspensjon. Det blir mer å fjerne plasterlappen av et sår enn en heltehistorie.

Tommy Wirkola er en mann med mange jern i ilden. Tidligere i år ble det kjent at han jobber med å skrive manus til en helt ny superheltfilm som skal ta opp kampen med Marvel og DC Comics.

Denne uken kom nyheten om at hans Hollywood-film med Noomi Rapace, «What happened to Monday» ifølge Deadline.com er kjøpt opp av Netflix.