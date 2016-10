Tuva Syvertsen fra «Stjernekamp» får rolle i hollywoodfilmen «Downsizing»

Fakta – «Downsizing»

* Science fiction/dramakomedie, regissert av amerikanske Alexander Payne (55).

* Payne har tidligere laget filmene «Citizen Ruth» (1996), «Election» (1999), «About Schmidt» (2002), «Sideways» (2004), «The Descendants» (2011) og «Nebraska» (2013).

* Deler av filmen er spilt inn i Lofoten.

* Filmens utgangspunkt er at jorden ikke lenger tåler sin befolkning. En professor finner imidlertid ut at det går an å krympe mennesker ned til 12,9 centimeters størrelse, noe som senker belastningen på miljøet.

* Et ektepar spilt av Damon og Wiig bestemmer seg for å krympes, men hun trekker seg – i siste liten, og for sent for mannen.