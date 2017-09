«Thelma»-stjerne Eili Harboe: – Ble kvalm under innspillingen

Skrekkfilm-debutant Eili Harboe (23) ble kvalm under den intense innspillingen av «Thelma». Men de intime scenene løste hun teknisk.

Joachim Triers nye film er av IndieWire kalt «En forførende lesbisk skrekkfilm». Eili Harboe er skuespilleren som står for flere av de forførende scenene, av og til med motspiller Kaya Wilkinson.

– Hvordan forberedte dere de intime scenene?

– Joachim og jeg hadde en veldig fin dialog gjennom prøveperioden og underveis, og snakket gjennom rollefigurens reise. Så da det kom til scener med kroppslighet, snakket vi mye om bakgrunnen for det og hvordan vi skulle gjennomføre det rent teknisk. Jeg synes «jo mer teknisk, jo bedre», for da føler jeg meg trygg, forteller hovedrolleinnehaveren.

«KISS FROM A ROSE»: Harboe forteller at hun og motspiller Kaya Wilkins fikk høre Seals hit på repeat mellom opptakene. Foto: Motlys AS / SF Studios

Humor i intime scener



For selv om hun gjerne kjenner på rollefiguren Thelmas sårbarhet, vil hun ikke kjenne seg sårbar som seg selv under innspilling:

– Om jeg kjenner sårbarhet når jeg er på sett, blir det i mine øyne ikke bra. Da klarer ikke jeg å slappe av eller prestere det jeg skal. Men det var lukket sett. Folk hadde veldig respekt for det, og vi hadde en teknisk gjennomgang før opptak, sier Harboe.

Skuespillerne brukte også humor for å løse opp i stemningen om det ble for høytidelig.

– Jeg ser ikke på meg selv som prippen. Jeg har selvironi, og tenker at det er med på å lette stemningen der det trengs. Kaja og jeg fikk også kjempegod kjemi og hadde en fin dialog underveis, sier hun og fortsetter:

– Morten Solum som har lyd på sett, spilte Seals «Kiss from a Rose» for Kaja og meg mellom tagninger. Det ble vår sang fra den filmen. Vi ville bare at han skulle spille den igjen og igjen, men jeg tror Joachim ble drittlei av den sangen.

Hun smiler.

GOD KJEMI: Kaya Wilkins og Eili Harboe brukte humor til å gjøre de intime situasjonene i «Thelma» mindre høytidelige. Foto: Motlys AS / SF Studios

Kvalme på innspilling



Utfordrende ble det også å spille scenene der Thelma får det som ser ut som epileptiske krampeanfall. For å få det realistisk, lærte Harboe seg skjelveterapi.

– Mikroskjelvinger og de store kroppskrampene er veldig vanskelig å «fake», så Eili måtte trene opp det med noe som heter TRE-teknikk. Vi fant en terapeut som kunne lære henne det, og da hadde hun et vindu på cirka 20 minutter hvor hun kunne få kramper, hvor hun jobbet med pust og kroppen fram til hun slapp det løs, forteller regissør Joachim Trier, som er svært imponert over Harboes innsats.

– Vi brukte også mye strobelys og hadde situasjoner med ekstrem blinking som foregikk i dagevis. Vi måtte bryte opp dagene, for Eili holdt nesten på å bli syk. Hun sier aldri nei, så en må passe på å beskytte henne. Hun er en av de aller modigste skuespillerne jeg har jobbet med. Hun er fryktløs og tøff. Det trengte den rollen, legger han til.

FREMKALTE KRAMPER: Eili Harboe ble utsatt for kraftig strobelys i flere dager i «Thelma». Foto: Motlys AS / SF Studios

Eili selv syntes skjelveterapi var en fin inngang til de epileptiske anfallene, men krevende når det pågikk over flere dager:

– Man blir litt dårlig og kvalm av det til slutt. De prøvde så godt de kunne å skjerme meg fra det, men i de bildene hvor jeg ser mot lyset, er det ingen måte å jukse det på. Det gikk heldigvis fint, men jeg tror ikke jeg kunne gjort det mye lenger. Jeg ble skikkelig dårlig noen ganger, men så fikk jeg et sort filter over øynene mellom tagninger. Jeg ble møtt med mye forståelse rundt det, forteller hun.

Kjenner seg igjen



Mens Thelma kommer fra en strengt kristen familie i en ikke navngitt bygd på Vestlandet og flytter til Oslo for å studere, er Harboe fra Stavanger og har studert i Oslo de siste årene.

– Selv om du ikke bruker ting fra privatlivet, kan det se ut som det er noen paralleller.



– Absolutt, jeg har bodd i Oslo i to år, og forsøker for så vidt fremdeles å etablere meg på et nytt sted. Det tar litt tid, og den usikkerheten man føler i forhold til det kan jeg helt klart kjenne meg igjen i, sier hun.

– Hva måtte du gjøre for å finne Thelma?

– Jeg føler at hun er veldig definert i manuset, men jeg syntes spesielt det overnaturlige elementet var vanskelig å forholde seg til, fordi det er så fjernt fra virkeligheten. Men samtidig var det satt til realistiske omstendigheter, forteller skuespilleren.

SAMARBEID: Skuespiller Eili Harboe og regissør Joachim Trier. Foto: PAAL AUDESTAD/MOTLYS

– Hvordan fikk du det til å bli naturlig?

– Jeg håper det fremstår som naturlig! Det er jo mitt følelsesuttrykk og mitt fysiske uttrykk, så det er ikke noe annet jeg kan ta utgangspunkt i. Men jeg så en del epileptiske anfall på forhånd, selv om jeg sto fritt til å gjøre mitt uttrykk av det. Og jeg ble tryggere på det underveis.

Harboe har tatt en bachelorgrad i engelsk, og har i høst begynt på kunsthistorie. Sommerferien brukte hun på skuespillerskole i New York.

– For meg handler det også om at å lage film kan være en «bobletilværelse», og da er det fint å vende tilbake til noe som er veldig strukturbasert og hverdagslig i de avbrekkene man har. Jeg har flere interesser, og føler at erfaringer fra livet er med på å berike rollefigurene. Jeg ønsker å studere parallelt, men jeg ønsker å jobbe som skuespiller – og det går foran alt!



