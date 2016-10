Skrev om Jenny Skavlans «Børning 2»-rolle fordi hun var gravid

Egentlig var det en skikkelig smell at Jenny Skavlan ble gravid før innspillingen av «Børning 2». Men full brems ble det aldri.

– I en tidlig utgave av manuset skulle min rollefigur, Sylvia, være med helt til mål. Og gjøre det godt, til og med. Men så ble jeg gravid, da. Og mente, i sedvanlig overoptimistisk stil, at det skulle gå veldig bra. Men da produsentene fant ut at jeg ville være sånn sju-åtte måneder på vei under innspillingen, sa de stopp; å sitte i en iskald bil, jobbe med opptak og eventuelt risikere å føde i Russland, var i overkant av hva de ville være med på, sier Skavlan (30). Og medgir:

– Da jeg virkelig skulle føde, i april, var jeg glad for at det ikke var i Russland, ja!

FILMKJÆRESTER: Ida Husøy og Jonas Oftebro foran Toyotaen, som bringer dem fra Fosnavåg til Murmansk - og gjennom kos og kriser. Foto: Heiko Junge , NTB scanpix

Hun er likevel med i filmen, som har premiere i dag. Hennes struttende filmmage er alt annet enn juks. Hjemme befinner nydelige, nå seks måneder gamle Åse, seg sammen med pappa Thomas Gullestad. Filminnspillinger og graviditeter skulle komme til å innvirke på ekteparets virkelige liv i omfattende grad:

I «Børning 2» ble nemlig Skavlans rolle skrevet om; Sylvia ble hjemme med sin store mage - og støttet ektemann og racersjåfør «Roy» - Anders Baasmo Christiansen - fra det hjemlige depot. Der forberedte hun fødsel, skrudde sammen barneseng og fødte - alene.

– Nesten det samme skjedde i virkeligheten: En uke før jeg skulle føde, befant mannen min seg i Nord-Troms og kjørte rein under den første opptaksuken for Harald Zwarts «Den 12. mann». Da jeg sto alene og skrudde sammen en barneseng, måtte jeg ta bilde og sende ham med teksten: «Nesten som i filmen!». Men han nådde hjem til fødselen, da!

– Men mens du var på ditt mektigste, magret han seg ned vanvittig mange kilo?

– Det ble litt av noen middager, ja! Jeg på mitt mest grådig matglade, han på streng diett, stakkar fyr. Men hva gjør man ikke for kunsten? sier Jenny Skavlan.

BLE FORELDRE: Jenny Skavlan og Thomas Gullestad. Foto: Mattis Sandblad , VG

«Børning 2» er forøvrig, skal vi tro regissør Hallvard Bræin, blant de aller første i sjangeren bilfilm, som er spilt inn på vinterføre - hvilket krevde spesialfolk på høyeste nivå. Blant dem: Fredric Aasbø, stuntmann verdensmester i sladde-grenen drifting.

Den ville ferden går fra Fosnavåg på Sunnmøre, gjennom Sverige og Finland før det ender i Murmansk. Snaue 40 millioner har filmen kostet å lage, et budsjett godt forsvart av at snaue 400 000 mennesker så den første «Børning» på kino.

I første filmen var Ida Husøy fra Heidal, «dattera til Roy», veslevoksen og 13 og utstyrt med barnevakt. Nå er Ida 16, elev på musikklinja på Vinstra videregående - og ivrig kyssende på Jonas Oftebro (20) i et par scener.

– Koselig nok, men ikke veldig romantisk - med to kameraer oppe i ansiktene våre og 40 folk på settet. Likevel kan jeg melde at mange, mange av mine venninner er så sjalu på meg! sier Husøy med en glad latter, godt støttet av Jonas, som forøvrig stilte nokså uforberedt til sjåførjobben:

– Jeg tok «lappen» fem dager før opptakene startet! Godt vi hadde erfarne stunt-folk, sier Jonas.